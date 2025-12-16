Moria Casán sacó la lengua karateca y fue filosa con Guillermina Valdés por los hombres con los que salió: "Te bajaste..."

Guillermina Valdés fue entrevistada en un móvil de La mañana con Moria y se mostró relajada, frontal y dispuesta a hablar sin vueltas sobre su presente sentimental. La charla tomó un tono picante cuando Moria Casán puso sobre la mesa los romances que se le adjudicaron tras su separación de Marcelo Tinelli.

Con su estilo filoso y provocador, la conductora enumeró algunos nombres y abrió el juego para que la actriz diera su versión de cada historia. Lejos de esquivar el tema, la empresaria aceptó el desafío y se animó a repasar vínculos, anécdotas y aprendizajes personales.

"Vos tuviste tu tiempo de conocerte después de haberte separado de Marcelo Tinelli, pero te bajaste unos cuantos chabones", lanzó con picardía la conductora. "El jugador de fútbol, Maratea, Joaquín Furriel…", añadió la diva.

A partir de ese disparador, Valdés se refirió a su breve relación con el futbolista Javier García y sorprendió al contar un episodio insólito que vivió apenas comenzaban a verse. El relato incluyó un accidente inesperado y un momento de tensión con la prensa.

"Ya habían salido algunas fotos con él y yo estaba muy perseguida con la prensa, entonces bajé rápido del auto porque tenía miedo y estaba paranoica y me tragué un vidrio. Me rompí la nariz en mi segunda cita con él", comentó Guillermina, que además deslizó una crítica al deportista por la escasa contención que recibió tras el golpe.

La empresaria también habló de su vínculo con Santi Maratea y lo describió desde un lugar emocional, lejos de lo que muchos imaginaron. Según explicó, se trató de una conexión profunda basada en experiencias compartidas.

"Hubo un vínculo, sí, no lo voy a negar, pero fue más amoroso y de cierta hermandad", confesó la actriz. "No voy a decir mucho porque no está la otra persona, pero fue una cuestión de encontrarnos con situaciones de vida similares incluso en la infancia. Tuvimos vivencias parecidas y nos conmovimos mucho. Fue intenso, acá hubo algo", reflexionó.

En cuanto a su relación más reciente con Joaquín Furriel, Guillermina aclaró que la ruptura se dio en buenos términos y sin conflictos. En el programa explicó que las diferencias en las rutinas y compromisos laborales terminaron marcando el final.

"Estuvimos un año y fue una relación muy linda, aunque siento que no teníamos mucho que ver. Disfrutamos el tiempo juntos, pero yo tenía mi vida acá y él estaba con muchos viajes".

Valdés sostuvo que atravesaba otro momento personal y que la decisión fue compartida y saludable para ambos. "Creo que está bueno cuando uno entiende que no tiene mucho que ver con el otro pero que hay algo lindo. Y algo más: no solo fue sano el vínculo, sino también el desenlace. Los dos pudimos poner un freno y decir 'hasta acá'".

Moria Casán escuchó atentamente y cerró el intercambio con una reflexión fiel a su estilo, celebrando la libertad y el disfrute tras una separación. "Sé que estás con la líbido al palo y está bueno que te permitas y disfrutes de este momento, del sexo después de una separación".