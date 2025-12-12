Presenta:

"Señora grande que se va de pico": el padre de L-Gante fue lapidario contra Moria Casán

El padre de L-Gante envió una serie de audios al periodista Juan Etchegoyen donde critica duramente a Moria Casán por la entrevista a su hijo.

Tras la emisión de la entrevista de L-Gante en el ciclo de Moria Casán en El Trece, el padre del artista, Miguel Ángel Prosi, expresó un rotundo enojo con la conductora y su línea de preguntas. Prosi decidió no quedarse callado y recurrió al periodista Juan Etchegoyen para hacer públicas sus críticas a través de explosivos mensajes de voz.

Le dijo Momia Casán

El padre de L-Gante destrozó a Moria Casán y la trató de "momia".

Etchegoyen, conductor de su ciclo radial, anticipó el contenido explosivo, y señaló que Prosi estaba "un poco enojado" y lo había habilitado a difundir los audios. Al aire, el padre de L-Gante no contuvo su indignación, refiriéndose a la conductora con un término despectivo: "che vi lo que pasó con Elián en el programa de momia Casán".

Prosi afirmó que era previsible que Moria Casán atacara los temas más controversiales de la vida íntima de su hijo, específicamente la relación con Wanda Nara y la China Suárez. El padre del artista consideró totalmente inapropiado el enfoque de la entrevista: "Era sabido que en ese programa que tiene matutino le iba a preguntar con quién se acostaba y no le iba a sumar nada a Elián con los quilombos que tiene".

El descargo de Miguel Ángel Prosi no se limitó al contenido de la entrevista, sino que apuntó directamente contra la figura de Moria. “Y lo más importante es que esta señora, es una señora grande que se va de pico”, lanzó sin filtros.

Moria Casán, la conductora señalada por el padre del músico de "desubicarse" con las preguntas.

Prosi sostuvo que su edad no la exime de la falta de respeto: "es una persona grande que se va de pico y le falta el respeto a mucha gente". El padre de L-Gante finalizó su arremetida asegurando que, aunque no tiene nada personal contra la diva, sería "falso no decirlo".

