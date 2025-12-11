L-Gante volvió a apuntar contra Gustavo Méndez tras su tenso cruce en el ciclo de Moria Casán

El mediático encontronazo en el ciclo de El Trece tuvo un sorpresivo capítulo post-entrevista. El artista no pudo contener su indignación y reaccionó por mensaje directo.

La tensión que se vivió durante la entrevista en el programa conducido por Moria Casán trascendió la pantalla chica, derivando en una explosiva reacción por parte del ícono de la Cumbia 420. El ambiente se caldeó en el ciclo de La One cuando se abordó la compleja disputa que L-Gante sostiene con su exmanager, Maxi el Brother, por diferencias económicas y legales. Aunque Elián Valenzuela había manifestado públicamente sus deseos de paz y la ausencia de rencor, la intervención del panelista Gustavo Méndez, quien recibió y presentó en el aire la versión de los hechos del exrepresentante, fue interpretada por el músico como un acto de deslealtad y traición.

El conflicto entre L-Gante y Gustavo Méndez L Gante y Méndez L-Gante y el periodista en pleno momento del tenso cruce televisivo. Foto: captura pantalla El Trece Al concluir su participación televisiva, Valenzuela abandonó las instalaciones del canal visiblemente contrariado. "Siempre hay un dolobu que la ca*", expresó el artista ante los cronistas que lo aguardaban. La fuerte molestia lo llevó a contactar al periodista a través de la red social Instagram para expresarle su malestar, un gesto que Méndez relató ante las cámaras al día siguiente. El periodista explicó que el artista llegó a enviarle un texto directo, el cual luego eliminó. Sin embargo, alcanzó a leer el contenido: “El me escribió un mensaje por Instagram y lo borró pero yo llegué a leerlo. Decía: 'Vos también sos un pibe de barrio, lo que hiciste es lleva y trae',” explicó el comunicador. Esta comunicación confirmó que el ánimo del trapero estaba lejos de la reconciliación.

El origen de la disputa se centró en un conflicto de intereses. El artista había manifestado su versión sobre la ruptura con su exrepresentante, pero la rápida difusión de la otra campana por parte del panelista desató su furia. Méndez, no obstante, sostuvo su accionar desde la perspectiva de la ética profesional. “Le expliqué que no era así, que cuando uno va a la facultad de periodismo te enseñan que hay que tener las dos campanas. Si uno de los protagonistas te hablan, lo tenés que dar,” argumentó el periodista, defendiendo su deber de informar de manera integral.

La postura de Gustavo Méndez ante la bronca de L-Gante Furia de L-Gante: el mensaje explosivo que le envió a Gustavo Méndez tras el tenso cruce en TV Furia de L-Gante: el mensaje explosivo que le envió a Gustavo Méndez tras el tenso cruce en TV. Video: El Trece Méndez, quien aseguró no tener inquina personal contra el popular músico, enfatizó que su rol se limitó estrictamente a lo profesional. Insistió en el aprecio que le tiene a L-Gante e incluso reveló el historial de apoyo mutuo: “Yo lo quiero, no es que le hice esto a propósito. Maxi me mandó ese mensaje y lo tuve que decir porque era su versión de las cosas.” El comunicador, en un afán por desescalar el conflicto, también compartió que Valenzuela le dedicó calificativos ásperos en la discusión.