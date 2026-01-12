El detalle legal que cambia todo en la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada

En La mañana con Moria, Mariana Gallego, abogada, dio detalles clave sobre la separación de Macri y Awada.

El 2026 comenzó con una noticia que generó fuerte impacto: la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada. La información se conoció el domingo 11 de enero y, desde entonces, comenzaron a circular distintas versiones y rumores en torno al estado del vínculo.

En ese contexto, el tema fue abordado este lunes en La mañana con Moria, donde Moria Casán consultó a la abogada Mariana Gallego para esclarecer la situación desde el punto de vista jurídico.

La letrada fue contundente al marcar una diferencia clave sobre el momento que atraviesa la pareja: "Lo primero que podemos decir es que, por el momento, no es divorcio, es pausa, es una separación".

"Ellos se casaron con el código viejo, es decir, no existía la separación de bienes. Así es que si algún día hacen el divorcio, efectivamente van a tener que liquidar los bienes", explicó Gallego.