El detalle legal que cambia todo en la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada
En La mañana con Moria, Mariana Gallego, abogada, dio detalles clave sobre la separación de Macri y Awada.
El 2026 comenzó con una noticia que generó fuerte impacto: la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada. La información se conoció el domingo 11 de enero y, desde entonces, comenzaron a circular distintas versiones y rumores en torno al estado del vínculo.
En ese contexto, el tema fue abordado este lunes en La mañana con Moria, donde Moria Casán consultó a la abogada Mariana Gallego para esclarecer la situación desde el punto de vista jurídico.
La letrada fue contundente al marcar una diferencia clave sobre el momento que atraviesa la pareja: "Lo primero que podemos decir es que, por el momento, no es divorcio, es pausa, es una separación".
"Ellos se casaron con el código viejo, es decir, no existía la separación de bienes. Así es que si algún día hacen el divorcio, efectivamente van a tener que liquidar los bienes", explicó Gallego.
Esto fue lo que dijo Mariana Gallego en La mañana con Moria sobre la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada
Más adelante, la abogada se refirió a los cambios introducidos por la nueva legislación y a cómo impactan en los procesos de separación actuales. "En el 2015 se dicta la nueva ley y ahí aparece lo más importante para mí: desaparecen las causales de culpabilidad. Es decir, desaparece el adulterio, la causal de infidelidad". En esa línea, aclaró un punto central que suele generar confusión: "Que haya desaparecido como causal de culpa, no significa que no haya desaparecido como causa de divorcio. La mayoría de las personas que me consultan y que se divorcian, una de las dos tiene otra relación, empezó a conocer, o simplemente quiere dejar a su mujer para conocer".