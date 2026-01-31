El desabrido menú de invitados de Mirtha Legrand en su último programa desde Mar del Plata
Este sábado, eltrece emite la última entrega de La noche de Mirtha grabada en La Feliz, y el combo de convocados a la mesa no promete grandes momentos de tensión.
Mirtha Legrand ya se encuentra de regreso en Buenos Aires, pero este sábado eltrece emite el último programa de la diva grabado en Mar del Plata, y el menú de invitados no promete el condimento picante que suelen tener las mesas de la legendaria conductora.
En esta oportunidad, Legrand apuesta por un combo del mundo del espectáculo con una marcada impronta retro. Por un lado, estará presente en La noche de Mirtha el legendario locutor Juan Alberto Mateyko, quien fue anfitrión de recordados ciclos que salieron al aire en décadas pasadas desde la ciudad balnearia.
Además, Mirtha Legrand tendrá una vez más entre sus invitados a la cantante Marcela Morelo, a la que se sumará el actor Rodrigo noya y la bailarina Noelia Marzol.
Mirtha Legrand y un combo de invitados que no promete momentos de tensión
Tras pasar casi un mes en La Feliz, Legrand decidió emprender regreso a Buenos Aires el lunes 26 de enero, para comenzar con los preparativos de su cumpleaños, ya que la diva soplará 99 velitas el próximo 23 de febrero.
Una vez más, la estadía de Mirtha Legrand en Mar del Plata fue de lo más agitada. Más allá de recibir a los invitados a su mesa televisiva, La Chiqui asistió a varias obras de teatro, fiel a su pasión por apoyar a elencos que se presentan cada verano en la ciudad balnearia.
Se espera que a partir de marzo, Legrand esté al frente de su ciclo desde Buenos Aires, retomando seguramente emisiones con invitados más a tono con los habituales momentos de tensión que son sello característico de su programa.