El deseo de Mirtha Legrand que impactó a sus invitados: "No quiero irme de este mundo sin..."

La conductora de El Trece emocionó a sus comensales al expresar lo que ella desea antes de partir.

Mirtha Legrand es una de las grandes conductoras que tiene la televisión argentina y que ha dado como suele expresar ella su vida por el trabajo. A sus 98 años, La Chiqui se muestra muy activa y el sábado 1 de noviembre decidió realizar una revelación impactante.

La mesa estuvo muy cargada con grandes figuras como invitados entre los que se encontraban Diego Santilli, Débora Plager, Luciana Geuna e Iliana Calabró quien se convertirá en abuela. En un momento de la noche, el tema político llegó a la "mesaza" y fue en ese momento en que la diva dejó una frase resonante.

Todo sucedió cuando se encontraban hablando de la reforma laboral que busca implementar el presidente Javier Milei. Tras la explicación de Diego Santilli, Mirtha decidió mirar a la cara a sus comensales y expresó: "No quiero irme de este mundo sin ver renacer mi país y ver floreciente mi país".

"Se lo merece, un país tan rico, con gente inteligente, con cinco premios nobeles", subrayó la conductora de El Trece. Luciana Geuna le consultó si ella tenía esperanza todavía para ver crecer nuevamente al país y con una sonrisa de oreja a oreja, le contestó que sí tenía esperanza.