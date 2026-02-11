La conductora dialogó con Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda y reveló detalles que no se sabían sobre su historia de amor con el actor.

Sabrina Rojas volvió a hablar sobre Luciano Castro luego de las escandalosas situaciones que lo dejaron como tema principal en los portales y programas que cubren la farándula de nuestro país. La expareja del actor visitó a Yanina Latorre y habló sin filtros.

Todo ocurrió en Sálvese Quien Pueda, programa en el que estuvo reemplazando a la expanelista de LAM. Yanina, por supuesto, le preguntó por su etapa romántica con Luciano Castro y ella no dudó en revelar lo peor de su relación.

"¿Desde que te separaste de Luciano, del Gordo y del 'Hola, guapa', sos otra? ¿Estabas como sometida, no?", fue la pregunta que disparó la confesión de Sabrina Rojas, quien podría llegar a El Nueve, aunque no hay nada confirmado.

Sabrina Rojas prendió fuego a Luciano Castro con una fuerte confesión Sabrina Rojas decidió hablar y contó lo peor de su relación con Luciano Castro: "Yo vivía..." "Estaba apagada porque estaba más pendiente del otro, pero porque también el otro necesitaba otra atención. No me acompañaba nunca a ningún lado", expresó Sabrina Rojas y sorprendió a la propia Yanina Latorre.