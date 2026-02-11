Sabrina Rojas decidió hablar y contó lo peor de su relación con Luciano Castro: "Yo vivía..."
La conductora dialogó con Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda y reveló detalles que no se sabían sobre su historia de amor con el actor.
Sabrina Rojas volvió a hablar sobre Luciano Castro luego de las escandalosas situaciones que lo dejaron como tema principal en los portales y programas que cubren la farándula de nuestro país. La expareja del actor visitó a Yanina Latorre y habló sin filtros.
Todo ocurrió en Sálvese Quien Pueda, programa en el que estuvo reemplazando a la expanelista de LAM. Yanina, por supuesto, le preguntó por su etapa romántica con Luciano Castro y ella no dudó en revelar lo peor de su relación.
"¿Desde que te separaste de Luciano, del Gordo y del 'Hola, guapa', sos otra? ¿Estabas como sometida, no?", fue la pregunta que disparó la confesión de Sabrina Rojas, quien podría llegar a El Nueve, aunque no hay nada confirmado.
Sabrina Rojas prendió fuego a Luciano Castro con una fuerte confesión
"Estaba apagada porque estaba más pendiente del otro, pero porque también el otro necesitaba otra atención. No me acompañaba nunca a ningún lado", expresó Sabrina Rojas y sorprendió a la propia Yanina Latorre.
"Yo vivía la vida sola, vivía con él en casa, pero después vivía la vida sola. Él era muy ermitaño, no le gustaba mucho salir a la vida y creo que hoy está acompañando a sus novias mejor". Yanina le preguntó si sufrió por estar con él y ella fue contundente: "Uff, no te puedo explicar. Viví momentos de locura".