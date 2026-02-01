La picante reacción de Sabrina Rojas tras el pasacalles que Luciano Castro le dedicó a Griselda Siciliani

La expareja del actor decidió opinar sobre esta llamativa estrategia y fue contundente.

Luciano Castro volvió a ser tendencia en las últimas horas luego del pasacalle que le habría dedicado a Griselda Siciliani tras el escándalo. Desde la cuenta de LAM compartieron la imagen y las opiniones comenzaron a circular.

"Me llegó un dato hermoso: Luciano Castro está desesperado por volver con Griselda Siciliani y le mandó a poner un pasacalles en la puerta de su casa", comentó Pepe Ochoa, panelista del ciclo de Ángel de Brito.

Minutos después mostró la prueba contundente y que se viralizó: "Te amo, Griselda, hasta el fin. Te extraño mucho. Luciano". Lo cierto es que tras esto, Sabrina Rojas compartió diferentes posteos irónicos en su Instagram.

La reacción de Sabrina Rojas tras el pasacalle de Luciano Castro Captura de pantalla 2026-02-01 121111 El posteo de Sabrina Rojas. Foto: Instagram / @rojassasi. "Voy a confiar en que esto va a terminar siendo una publicidad de alguien que quiere aprovechar la actualidad. Todo puede ser (no debería meterme, lo sé, pero bueno, no paran de mandármelo, entonces reflexiono)", escribió la conductora de América.