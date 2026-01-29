Sabrina Rojas acorraló a Evangelina Anderson por su romance con Ian Lucas: "¿Por qué te enoja tanto?"

Luego de que Ian Lucas admitiera que "pasaron cosas", Sabrina Rojas utilizó el aire para enviarle un reclamo directo a Evangelina Anderson.

Sin pelos en la lengua, Sabrina Rojas fue con todo contras Eva Anderson por sus romances. / Captura de TV

La tarde de la televisión argentina sumó un nuevo capítulo de alto voltaje en la disputa que mantiene en vilo al mundo del espectáculo. Sabrina Rojas, quien se encuentra al mando de Sálvese Quien Pueda cubriendo a Yanina Latorre, decidió romper el protocolo y encarar directamente a Evangelina Anderson.

Sabrina Rojas criticó fuertemente a Evangelina Anderson por ocultar su romance con Ian Lucas. El detonante fue el reciente testimonio de Ian Lucas, quien en un móvil televisivo no solo admitió que existió un vínculo afectivo con la modelo, sino que también confesó haberse sentido "enganchado" con ella, desatando una ola de especulaciones.

El interrogante de Sabrina Rojas ante el "affaire" confirmado entre Anderson y el influencer El clima en el estudio se puso tenso cuando Majo Martino aseguró que su amiga, Evangelina, estaba furiosa por las declaraciones del joven creador de contenido. Sin filtros, Sabrina Rojas tomó el micrófono y disparó una pregunta que dejó a todos recalculando: “¿Por qué se enoja tanto Evangelina con que se sepa que tuvieron algo? Si ella está soltera, ¿por qué se enoja tanto?”.

ian lucas evanegelina "Pasaron cosas": la frase de Ian Lucas que desató la furia de Evangelina y el debate en TV. Captura de TV Lejos de dejar el tema en una simple opinión, Rojas decidió cruzar la pantalla y buscar una respuesta oficial. En un movimiento audaz, le envió un audio de WhatsApp a la modelo a través del teléfono de una de sus panelistas para confrontarla: “Hola Eva, soy Sabri. ¿Por qué te enoja tanto en el caso de que hayan tenido algo? En el caso de que se sepa que sí, como acaba de reconocer él. ¿Por qué te enoja tanto?”.

sabrina rojas portada Sabrina Rojas tomó las riendas del programa y no tuvo piedad al cuestionar a Evangelina Anderson. Captura de TV La ex de Luciano Castro insistió en que no hay nada ilegal ni moralmente reprochable en que se haya producido un encuentro amoroso entre las figuras. “Si son dos personas solteras, pudieron haberse dado un beso algún día. ¿Por qué?“, se preguntó Rojas frente a su equipo, rematando con un tajante: ”Es que la verdad no entiendo eso”. La conductora subrayó que, tras la confirmación pública de Ian Lucas sobre que efectivamente "pasaron cosas", el enojo de Evangelina Anderson solo genera más sospechas que certezas en la prensa rosa.