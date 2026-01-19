Sabrina Rojas dejó de contenerse y apuntó de lleno contra Griselda Siciliani: "Fuiste amante durante..."

La confirmación de que la relación entre Griselda Siciliani y Luciano Castro continúa, pese al escándalo mediático por los audios filtrados del actor con otra mujer en Madrid, desató una nueva tormenta. En medio de este escenario, Sabrina Rojas decidió no callarse nada y expuso las contradicciones de la protagonista de Envidiosa.

Si bien Siciliani intentó bajar el perfil declarando que "con Luciano estamos en pareja" pero que no le gusta hablar de su intimidad, Rojas salió al cruce y desmanteló la postura de su colega, recordándole archivos incómodos y cuestionando sus principios.

Para Sabrina , la actitud relajada que mostró Griselda en entrevistas recientes, como la que mantuvo con Moria Casán, no fue un gesto de empoderamiento, sino todo lo contrario.

“Cuando ella sale con Moria tan suelta de cuerpo, donde da este discurso que parece de una mujer libre y empoderada, después todo se le dio vuelta", analizó Rojas . Según su visión, la narrativa de Siciliani atrasa:

“El discurso que estaba haciendo era bastante arcaico. Se me vino a la mente en su momento Mirtha Legrand hablando de Tinayre diciendo ‘Bueno, sí, es infiel, pero siempre vuelve al mismo lugar’” .

El archivo que condena

El punto más álgido de la crítica llegó cuando Rojas cuestionó la supuesta reserva de Griselda sobre su vida privada. La conductora le recordó a la actriz sus propias confesiones públicas para marcar una fuerte incongruencia.

“En el momento que vos estás sentado en un programa de radio o streaming contando que fuiste amante durante seis y siete años... Más íntimo que eso al hablar de tu vida privada, la gente ni se imagina”, disparó Sabrina, haciendo referencia a declaraciones pasadas de Siciliani (aclarando que en esa anécdota no se refería a Castro).

Además, agregó mordaz: “Después, sí hay una cosa de esto de la gente cool que dice: ‘Yo no hablo de mi vida privada’”.

"Ella no lo conoce de verdad"

Otro de los argumentos que utilizó Siciliani para minimizar el escándalo fue su vínculo de dos décadas con el actor, asegurando: "Lo conozco al gordo hace 20 años". Sin embargo, Sabrina desestimó esta afirmación categóricamente.

“Ella en realidad no lo conoce. Ella conoce a un pibe que se cruzó circunstancialmente en la vida. No es lo mismo conocer a alguien desde hace 20 años que conocer de verdad a alguien”, sentenció la exesposa del galán.

Para finalizar su descargo, Rojas reflexionó sobre los códigos morales en el ambiente artístico y lanzó una última indirecta letal hacia la actual pareja del padre de sus hijos.

“Cada uno con sus principios, ¿viste? Hay gente que considera que no es tener principios hablar de los demás y hay gente que considera que no es tener principios meterte con personas casadas constantemente”, concluyó.