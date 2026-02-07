La conductora que se despidió de canal América y desembarcaría próximamente en otra pantalla

Una figura que se destacó durante estos últimos dos años en la señal de aire del Grupo América, anunció su salida del canal a través de las redes sociales.

Mientras canal América anuncia para la semana próxima la reincorporación de conductoras como Pamela David Mariana Fabbiani y Yanina Latorre; una figura de la señal se despidió este viernes con un sentido posteo desde sus redes sociales.

"Hoy es mi último día en SQP y en América. Feliz y agradecida por estos dos años de aire diario, y por haberlos culminado con el lujo enorme de poder reemplazar, ni más ni menos, que a Yanina Latorre. Gracias América, gracias Chato, Ana, Juan Cruz y a cada persona que confió en mí. Gracias Yani, por tu generosidad, por tus mensajes y por tu alegría genuina porque nos fue bien. Eso también habla de tu éxito constante. América me permitió descubrirme como conductora, algo que sinceramente no sabía que podía hacer", enfatizó desde sus historias de Instagram Sabrina Rojas.

Finalmente, la actriz se despidió de canal América expresando con emoción: "Gracias a la gente por tantos mensajes de amor, por acompañarme cada noche y ahora también cada tarde. Los voy a extrañar! A mis compañeros de PEA, SQP, productores, técnica y a tantos más que hicieron posible este camino. Será hasta la próxima. Y ojalá sea pronto".

Sabrina Rojas quedó fuera de canal América posteo sabrina rojas Sabrina Rojas se despidió de canal América. Instagram @rojassasi Tras su desempeño al frente de Pasó en América y Sálvese quien pueda, trascendió la versión de que Sabrina Rojas podría desembarcar próximamente en El Nueve. Sin embargo, el periodista Juan Etchegoyen se comunicó con Diego Toni, gerente de programación de la señal, quien si bien desestimó la pronta incorporación de la conductora, no cerró la puerta para recibir a la exintegrante de canal América en el futuro.

sabrina rojas portada Sabrina Rojas culminó su labor en canal América. Captura de video América TV Recordemos que Sabrina Rojas y Augusto "Tartu" Tartúfoli se convirtieron en los salvadores del rating del prime time de tras el fracaso de otras propuestas que desfilaron en ese horario en canal América, como Trato Hecho y Polémica en el Bar.