En el programa de Sergio Lapegüe hablaron con el creador y contó cuánto tuvo que abonar el actor.

Luciano Castro volvió a ser tendencia en la última semana luego de un pasacalles que se volvió viral y que estaba dedicado a Griselda Siciliani. El actor está claramente concentrado en hacer buena letra y de esta manera conseguir el perdón de la actriz.

"Te amo, Griselda, hasta el fin. Te extraño mucho. Luciano", expresaba el pasacalles que quedó expuesto frente al domicilio de la actriz. Paula Varela, panelista de Intrusos, reveló que pudo hablar con el actor en Mar del Plata y le contó que "sería capaz de hacer todo por Griselda, un pasacalles o cualquier cosa que sea necesario".

En el programa de Sergio Lapegüe se pusieron en contacto con el creador del famoso "pasacalles del perdón" y allí el hombre contó todos los detalles de este pedido que sorprendió a todos en redes sociales. Leonardo Moscato reveló que "quedó hermoso, fue hecho con mucho amor".

Revelaron el monto que habría pagado Luciano Castro Revelaron el sorpresivo monto que Luciano Castro habría pagado por el pasacalles: "Un promedio de..." "Estaba súper bien pensado ese pasacalles, no había nada que cambiarle porque se ve que se la jugó para que sea una bomba y así fue", sostuvo. Respecto al monto, el hombre comentó que es "un promedio de $100.000 pesos", sale un pasacalles parecido al que pidió el actor.