Paula Varela contó en Intrusos la charla que tuvo con el actor tras la estrategia que utilizó para volver a enamorar a Griselda.

Luciano Castro es nuevamente tema de conversación en los programas de espectáculo luego del pasacalles que utilizó como estrategia para que Griselda Siciliani lo perdone y la historia de amor pueda seguir su rumbo. En medio de todo esto, él decidió hablar y contar por qué lo hizo.

"Te amo, Griselda, hasta el fin. Te extraño mucho. Luciano", expresaba el pasacalles que quedó expuesto frente al domicilio de la actriz. Paula Varela, panelista de Intrusos, reveló que pudo hablar con el actor en Mar del Plata.

"Lo vi de casualidad total porque fui a pasar el fin de semana a Mar del Plata y lo vi bien, enamorado y con ganas de reconquistarla y volver con ella. Un poco me decía esto de que está sintiendo que está perdiendo al amor de su vida y lo pone triste", comenzó contando.

Luciano Castro habló tras el pasacalles que le dedicó a Griselda Siciliani Desesperado por volver: Luciano Castro reveló por qué le dedicó un pasacalles a Griselda Siciliani Respecto al motivo de por qué colgó un pasacalles dedicado a Griselda, el actor dejó en claro que "sería capaz de hacer todo por Griselda, un pasacalles o cualquier cosa que sea necesario".