"No hubo...": Julieta Díaz confesó qué fue lo que le faltó en su relación con Luciano Castro y la razón por la que no funcionó

Julieta Díaz visitó a Pampito y Matías Vázquez para hablar de su nueva obra, pero terminó revelando detalles de su fallido vínculo con Luciano Castro.

Julieta Díaz no pudo esquivar las preguntas sobre Luciano Castro. / Captura de TV

El huracán mediático que rodea a Luciano Castro tras su ruptura con Griselda Siciliani no da tregua, y esta vez salpicó de rebote a una de las actrices más prestigiosas del país. Julieta Díaz estuvo como invitada en el piso de Puro Show y, aunque su intención era promocionar su nuevo desafío teatral, no pudo escapar al interrogatorio sobre su pasado amoroso con el galán del momento.

Julieta Díaz dijo todo sobre su antiguo romance con Luciano Castro. Entre anécdotas sobre la maternidad y su presente artístico, la actriz tuvo que desempolvar el breve affaire que mantuvo con el ex Jugate conmigo cuando ambos protagonizaban el éxito televisivo Valientes.

Julieta Díaz aclaró los tantos sobre Luciano Castro en El Trece Bajo la dirección de Adrián Suar, Julieta encabeza actualmente la obra Las Hijas junto a Pilar Gamboa y Soledad Villamil. Sin embargo, el clima distendido de la entrevista cambió cuando Fernanda Iglesias lanzó la pregunta picante: “Julieta, si te digo: Buen día, guapa. ¿Te suena?”.

luciano castro y juli diaz "Quedamos amigos": Julieta aseguró que hoy mantiene una excelente relación con su ex. Captura de video archivo A pesar de que en un principio la artista intentó blindar su intimidad asegurando que "Yo no hablo de la vida personal propia, tampoco de la de los demás”, la insistencia de las panelistas logró que finalmente bajara la guardia y recordara aquellos tiempos de grabaciones compartidas.

luciano castro julieta diaz A pesar de los besos en ficción, Julieta confesó que fuera de cámaras "no hubo química". Archivo MDZ Con una sinceridad que dejó sin palabras al panel, Díaz explicó que, a diferencia de las tórridas escenas que se veían en la pantalla, la realidad era mucho más austera. “Con Luciano estábamos trabajando juntos, nos gustamos, salimos un par de veces, como le pasa a cualquiera”, confesó.