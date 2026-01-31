"No hubo...": Julieta Díaz confesó qué fue lo que le faltó en su relación con Luciano Castro y la razón por la que no funcionó
Julieta Díaz visitó a Pampito y Matías Vázquez para hablar de su nueva obra, pero terminó revelando detalles de su fallido vínculo con Luciano Castro.
El huracán mediático que rodea a Luciano Castro tras su ruptura con Griselda Siciliani no da tregua, y esta vez salpicó de rebote a una de las actrices más prestigiosas del país. Julieta Díaz estuvo como invitada en el piso de Puro Show y, aunque su intención era promocionar su nuevo desafío teatral, no pudo escapar al interrogatorio sobre su pasado amoroso con el galán del momento.
Entre anécdotas sobre la maternidad y su presente artístico, la actriz tuvo que desempolvar el breve affaire que mantuvo con el ex Jugate conmigo cuando ambos protagonizaban el éxito televisivo Valientes.
Te Podría Interesar
Julieta Díaz aclaró los tantos sobre Luciano Castro en El Trece
Bajo la dirección de Adrián Suar, Julieta encabeza actualmente la obra Las Hijas junto a Pilar Gamboa y Soledad Villamil. Sin embargo, el clima distendido de la entrevista cambió cuando Fernanda Iglesias lanzó la pregunta picante: “Julieta, si te digo: Buen día, guapa. ¿Te suena?”.
A pesar de que en un principio la artista intentó blindar su intimidad asegurando que "Yo no hablo de la vida personal propia, tampoco de la de los demás”, la insistencia de las panelistas logró que finalmente bajara la guardia y recordara aquellos tiempos de grabaciones compartidas.
Con una sinceridad que dejó sin palabras al panel, Díaz explicó que, a diferencia de las tórridas escenas que se veían en la pantalla, la realidad era mucho más austera. “Con Luciano estábamos trabajando juntos, nos gustamos, salimos un par de veces, como le pasa a cualquiera”, confesó.
Pero la estocada final llegó al explicar el desenlace de esa historia: "No hubo tanta onda. Quedamos amigos”. Sin vueltas, la actriz sentenció que, a pesar de la atracción inicial, el vínculo no prosperó por una razón fundamental: “No hubo química”.
Lejos de querer alimentar el incendio que hoy consume la imagen pública de Luciano Castro, Julieta optó por el respeto y el cariño hacia su colega: “Yo trabajé mucho con Lucho y lo quiero. Nos llevamos muy bien”.