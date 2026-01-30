Tras semanas de rumores, la actriz oficializó el fin de la pareja. Aunque las versiones de infidelidad golpearon el vínculo, reveló que el verdadero detonante.

El misterio llegó a su fin este viernes 30 de enero. Luego de semanas de especulaciones, Griselda Siciliani decidió terminar con el silencio y blanquear su ruptura definitiva con Luciano Castro. La confirmación llegó a través de la periodista Paula Varela en el ciclo Intrusos (América TV), quien logró hablar directamente con la protagonista para conocer los motivos del adiós.

Si bien la relación venía tambaleando desde que estallaron los rumores de infidelidades por parte del actor, el motivo final no fue la traición en sí misma, sino sus consecuencias.

La palabra de Griselda Embed - Griselda Siciliani confesó el verdadero motivo de su separación de Luciano Castro: "No es el cuerno" Uno de los puntos más reveladores de la charla fue la distinción que hizo la actriz entre el error personal y el circo mediático. "No es el cuerno en sí. Eso se puede hablar en pareja, se puede perdonar, es otra cosa", habría confesado Griselda.

Sin embargo, lo que terminó dinamitando la pareja fue el entorno. "No pudo con lo mediático, eso fue lo que más le jodió", detalló Varela. El escándalo transformó una relación íntima en un debate nacional, cruzando un límite que la actriz sintió incompatible con su estilo de vida y su bienestar emocional.