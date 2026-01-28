Netflix: por qué la cuarta temporada de Envidiosa será la última

Griselda Siciliani protagoniza Envidiosa, la exitosa comedia dramática de Netflix que, todo indica, este año tendrá su última temporada.

Envidiosa, la exitosa comedia dramática de Netflix protagonizada por Griselda Siciliani, cerrará su historia con una última y cuarta temporada. Hasta el momento no se sabe con certeza cuándo saldrá, pero de seguro será este año, ya que la serie ya está grabada en su totalidad.

La tira comenzó a emitirse en septiembre de 2024 y rápidamente se volvió una de las series argentinas más vistas en Netflix. La historia sigue a Vicky, una mujer que lucha por encontrar su lugar después de una ruptura amorosa y enfrenta las inseguridades que la vida adulta trae consigo.

La tercera temporada, estrenada en noviembre de 2025, profundizó en la vida personal y profesional de Vicky y dejó varias preguntas abiertas sobre su relación con Matías y otros personajes, preparando el terreno para el fin de la historia.

El cierre ahora con la cuarta temporada responde a una decisión creativa del equipo y de la producción, que prefirieron darle a la protagonista un final pensado y completo antes que seguir extendiendo la trama sin un rumbo claro.

Qué dijo la guionista de Envidiosa sobre el fin de la serie La guionista Carolina Aguirre explicó que la decisión no se basa en una "cancelación" por falta de éxito, sino en una decisión creativa consensuada con Netflix y el equipo. Según Aguirre, la historia ya habría alcanzado su forma narrativa natural y los personajes principales están llegando al punto culminante de su arco dramático.