El preocupante accidente que sufrió Marley en Tailandia mientras estaba grabando Por el mundo

En medio de las grabaciones del exitoso programa de Telefe, Marley vivió un desafortunado accidente en un llamativo lugar en Tailandia.

Durante la filmación de su serie de viajes para el exitoso ciclo de Telefe en territorio tailandés, el famoso conductor Marley experimentó un percance inesperado mientras realizaba una paseo junto a su compañera, Karina Jelinek. El hecho, que pudo haber tenido consecuencias más graves, fue dado a conocer en el estudio del programa A la Barbarossa (Telefe).

La panelista Pía Shaw fue la encargada de relatar los pormenores del desafortunado evento en pantalla. Según su narración, esto "sucedió en un lugar público, había que pasar por un lugar con mucha gente, a Karina Jelinek le dio miedo Marley intenta ayudarla y se golpea la cabeza".

En el relato sobre el accidente, la periodista detalló que el impacto fue de consideración, al punto de que el presentador no solo sangró profusamente, sino que además estuvo al borde de perder el conocimiento. Ante la emergencia, se optó por un tratamiento local que resultó ser muy efectivo, utilizando medicina tradicional china para suturar la herida sin necesidad de puntos.

Las imágenes del accidente de Marley causaron preocupación

El propio Marley, en una conversación con Georgina Barbarossa, ahondó en los momentos previos al accidente, explicando: "Yo estaba preocupado por Karina Jelinek porque le daba fobia entrar a una cueva".