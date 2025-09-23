La serie de pocos capítulos que está triunfando en Netflix España y lleva semanas entre lo más visto

Netflix presenta Muertos S.L. , una serie que te ayuda a acabar con el estrés con carcajadas. Sus capítulos no duran más de 30 minutos, sus creadores son los mismos que los de La que se avecina, y la serie lleva semanas triunfando entre lo más visto de la plataforma de streaming . Lo mejor es que ha recolectado una buena puntuación y la crítica la adora.

La sinopsis oficial reza: “Cuando fallece Gonzalo Torregrosa, propietario y fundador de la Funeraria Torregrosa, Dámaso Carillo, su mano derecha en la empresa, no duda en que lo mejor para la continuidad del negocio es que él asuma el mando. Pero, contra todo pronóstico, Nieves, la septuagenaria viuda, decide ponerse frente la empresa familiar, ayudada por su inútil y entusiasta yerno, Chemi, experto en marketing”.

La sinopsis sigue: “Mientras Dámaso conspira y manipula a sus compañeros contra la nueva dirección, la empresa se enfrentará a la competencia, la funeraria Transitus, y a su plan para expandir su negocio, y a un caso a lo #metoo, que amenazan el legado de Gonzalo Torregrosa”.

Muchos creen que la serie se volvió furor porque encontró humor en una situación poco graciosa. La muerte se convierte en el negocio de la familia y desata diálogos picantes y un ritmo que engancha desde el primer capítulo. Por eso, si buscas una comedia negra, inteligente y maratoneable, no te puedes perder Muertos S.L de Netflix.

Además, la serie ha recolectado una buena puntuación y cientos de comentarios positivos. Con 4.5 estrellas y comentarios que dicen: “Es una muy buena comedia llena de carisma y Chascarrillos que la hacen muy amena”, “Es una comedia que explora las segundas oportunidades, los cambios inesperados y cómo las personas se adaptan”, “Buenísima la serie, siempre hay humor y enredo”.