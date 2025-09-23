Netflix estrena una inquietante miniserie de terror psicológico que te dejará con los pelos de punta

El 25 de septiembre llega "Incontrolables" a Netflix. Una serie de ocho episodios que mantendrá a la audiencia atónita.

El próximo 25 de septiembre Netflix estrenará una miniserie de ocho episodios protagonizada y creada por Mae Martin. Incontrolables es un thriller cargado de drama, terror y misterio que promete cautivar a toda la audiencia. Sin dudas, una serie para maratonear el fin de semana.

Netflix: de qué se trata “Un policía de pueblo empieza a sospechar que la academia local para jóvenes problemáticos y su fundadora tan carismática como peligrosa no son lo que aparentan”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming.

serie Netflix tiene un estreno prometedor.

La trama de la serie gira en torno a un pueblo que tiene más secretos de los que realmente aparenta. En ese lugar funciona un centro para “adolescentes problemáticos” que fue fundado por Leanne. Esa institución se muestra como un refugio para jóvenes, pero es un verdadero infierno detrás de la fachada.

Todo se quiebra con la llegada de un policía recién trasladado que se instalará con su mujer embarazada. Lo que parece una vida tranquila empieza a alterarse con sucesos dentro de las escuelas. Cuando uno de los internos escapa se abre una investigación en Tall Pines donde nada es lo que parecía.