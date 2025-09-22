Si te gustó La Casa de Papel, no dejes de mirar esta serie de Netflix

Las escenas de la serie muestran un presente que se siente inquietante, donde la supervivencia depende más de las alianzas que de las armas.

La serie de Netflix “El refugio atómico” arranca con buen ritmo. Los protagonistas se enfrentan a sus propias ambiciones mientras el lujo se convierte en prisión. La actuación de Miren destaca por su fuerza y da profundidad a una historia que mezcla poder, deseo y viejas heridas. Muchos la comparan con La Casa de Papel.

Pero de qué va la serie Un grupo de millonarios se encierra en un búnker para sobrevivir a un conflicto mundial y desata una tormenta de traiciones que nadie imaginaba. Dos familias con rencores antiguos se ven forzadas a convivir bajo tierra mientras un secreto revelado en el primer episodio cambia para siempre el rumbo de todos los personajes.

netflix Una serie compleja.

Cada episodio presenta tensiones entre romances prohibidos, negocios turbios y engaños calculados. Aunque las tramas giran en torno a pocos personajes, el guion mantiene la atención gracias a hechos que rompen la calma del refugio. Las infidelidades generan una red de sospechas que lleva a los habitantes a desconfiar incluso de sus aliados más cercanos.

El primer capítulo revela un secreto decisivo que abre el camino para el desarrollo de los conflictos. Lejos de restar interés, esa revelación inicial permite que la intriga se enfoque en las consecuencias y en la lucha por el control del grupo. La tensión crece cuando la escasez de recursos y el encierro exponen lo peor de cada uno.