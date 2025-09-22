Netflix prepara el estreno de una película argentina que ya genera expectativa: quiénes actúan y de qué trata

La producción audiovisual es dirigida por Juan Cabral y tiene un elenco de primer nivel. En esta nota te contamos todas las novedades.

Netflix es sin lugar a dudas una de las plataformas que más usuarios a nivel mundial posee. En las últimas horas, se confirmó que el servicio de streaming estrenará muy pronto una película argentina que dará que hablar y que ya causa furor entre los fanáticos.

Es que tiene como protagonistas a Joaquín Furriel, Diego Peretti, Elena Romero y el debut en actuación de Cazzu. La cantante tendrá su primera experiencia actuando y hay máxima expectativa entre sus fanáticos quienes quieren verla lo más pronto posible en otra faceta totalmente diferente.

La película lleva el título de "Risa", la producción audiovisual mezcla drama, emoción y por supuesto realismo mágico. El film se estrenará en este 2025, pero por el momento Netflix no ha compartido la fecha exacta ni tampoco un tráiler oficial, aunque podrían hacerlo con el correr de las semanas.

Cazzu debuta como actriz en "Risa".

Ambientada en Tierra del Fuego, la historia gira en torno a una niña de 10 años que pierde a su padre en un trágico incendio. Años después y en plena adolescencia, la protagonista encuentra una cabina telefónica fuera de lo común y con propiedades extraordinarias. Este artefacto le permitirá contactarse con las personas fallecidas que no han podido cerrar asuntos en el mundo de los vivos.