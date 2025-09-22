La película de Tom Holland en Netflix que pocos han visto y tiene una trama oscura

La estrella de Spider Man sorprende con un acento sureño y un personaje poco alegre en esta película de Netflix.

Hace algunos años, Netflix estrenó El diablo a todas horas, una película que cuenta con Tom Holland y Robert Pattinson como protagonistas. En las primeras semanas se colocó entre lo más visto, pero muchos usuarios han olvidado verla. Por eso te contamos a continuación de qué trata y por qué deberías verla.

¿Cuál es la historia de esta película? La sinopsis del film dice: “Al terminar la guerra (Segunda Guerra Mundial), un joven se desvive por proteger a los suyos en un pueblo remoto y plagado de personajes siniestros, donde reinan la corrupción y la crueldad”. El título de la película, El diablo a todas horas, retrata los múltiples crímenes post Segunda Guerra Mundial.

No te pierdas el tráiler de la película Embed - El Diablo A Todas Horas, Con Tom Holland Y Robert Pattinson Tráiler Oficial Netflix

Este film significó un gran reto para Tom Holland. Luego de trabajar en el universo de Marvel, el actor tuvo que prepararse con un coach de voz para esconder su acento y lograr un tono lento y con registro bajo, propio de los hombres de los años 60 de la postguerra. En una entrevista Holland dijo: “Lo que me trajo a este papel fue que podría exigirme a mí mismo como nunca lo había hecho”.

Un dato curioso en esta película es que Robert Pattinson admira al director de El diablo a todas horas, Antonio Campos, y por eso decidió aceptar el papel. En un video para Netflix, Pattison comentó que el guion había logrado condensar muchas décadas de historia en pocos minutos.