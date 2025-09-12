Toy Story cumple 30 años: las curiosidades que no sabías sobre la exitosa película de Disney y Pixar

A 30 años de su estreno, la película que cambió la historia del cine animado regresa a las salas de cine de Argentina. Toy Story se reestrena y es una nueva posibilidad de ver a sus icónicos personajes en la pantalla grande.

En un evento que ha causado un gran revuelo en las redes sociales, se ha anunciado que Toy Story , la icónica película que marcó a una generación, regresa a las salas del país para celebrar su 30° aniversario. Un reestreno que permite a los más jóvenes y a los nostálgicos revivir las aventuras de Woody y Buzz Lightyear en la pantalla grande.

El regreso de Toy Story llega con una serie de curiosidades que te contaremos en esta nota para que sepas aún más de aquello que se ve en pantalla. La película, que fue la primera en la historia en ser animada completamente por computadora, casi tuvo un destino muy diferente al que todos conocemos. El director John Lasseter tenía en mente a un actor diferente para el papel principal de Woody. Originalmente, se barajó la idea de que fuera el legendario Paul Newman quien le pusiera la voz al vaquero, pero por cuestiones de dinero, el rol fue para Tom Hanks.

Pero el cambio de actores no fue el único que tuvo la película. En el proceso de animación, el vaquero Woody fue diseñado inicialmente como un "espeluznante muñeco de ventrílocuo", un diseño que fue rápidamente descartado por el director, quien se dio cuenta de que podría provocar pesadillas a los más pequeños. Finalmente, el personaje fue rediseñado como un juguete de cuerda, inspirado en uno de los juguetes de la infancia de Lasseter.

El cambio de diseño no solo afectó a Woody. Buzz Lightyear, que fue concebido inicialmente con un traje espacial rojo, también tuvo un cambio de imagen. Su traje, que se ha vuelto un ícono de la cultura pop, fue finalmente de color blanco con ribetes morados y verde lima.

toy story (2) En la primera película no aparece ninguna Barbie de Mattel. IMDB

La película, que logró una gran cantidad de nominaciones al Premio Oscar y recaudó más de 350 millones de dólares, también tuvo un problema con uno de sus personajes. La muñeca Barbie, que apareció en la segunda parte de la saga, no fue incluida en la primera entrega porque la empresa Mattel no quiso que la muñeca apareciera en la película, lo que llevó a que el personaje fuera reemplazado por Bo Peep.