La inteligencia artificial revela tres lugares con hoteles abandonados que hoy son furor turístico

Las ruinas del Hotel Termas El Sosneado siguen en pie entre aguas termales y paisajes cordilleranos que atraen a turistas y fotógrafos.

En Argentina hay rincones que parecen detenidos en el tiempo. Hoteles que alguna vez fueron símbolo de lujo o descanso, hoy se presentan como ruinas cargadas de historia, misterio y belleza. La inteligencia artificial analizó miles de datos turísticos y seleccionó tres destinos donde el abandono se convirtió en atractivo, y donde las estructuras olvidadas hoy reciben visitantes curiosos, aventureros y amantes de lo oculto.

El Sosneado, Mendoza En plena cordillera mendocina, el Hotel Termas El Sosneado fue inaugurado en 1938 y abandonado en los años 50. Sus ruinas de piedra siguen en pie junto a las aguas termales, rodeadas de un paisaje imponente. Es elegido por quienes buscan desconexión, fotografía de aventura y leyendas de montaña. Las piletas naturales aún se usan, y el silencio del entorno lo convierte en una experiencia única.

Termas de Villavicencio, Mendoza A 50 km de la ciudad de Mendoza, el Gran Hotel Villavicencio fue un ícono del turismo de lujo en los años 40. Cerrado en 1978, hoy se encuentra dentro de una reserva natural y puede visitarse como parte de excursiones guiadas. Su arquitectura, sus jardines y su historia vinculada al agua mineral Villavicencio lo mantienen vigente como atractivo turístico. El entorno serrano y la biodiversidad del área protegida suman valor a la experiencia.

Foto ID: 924920 RN Villavicencio

Gran Hotel Viena, Miramar (Córdoba) Ubicado a orillas de la laguna Mar Chiquita, el Gran Hotel Viena fue construido en 1947 por inmigrantes alemanes. Cerrado en 1977, se convirtió en un destino de turismo paranormal. Sus pasillos vacíos, leyendas de fantasmas y visitas nocturnas guiadas lo posicionan como uno de los hoteles abandonados más famosos del país. La arquitectura art déco y los relatos sobre rituales ocultos lo vuelven irresistible para quienes buscan adrenalina y misterio.