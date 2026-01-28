Qué pasó con Rita: la búsqueda en los canales y cómo era antes de vivir en la calle

Según los registros oficiales, el nombre completo de Rita es: Rita De Cassia Floriani. La mujer nació el 20 de diciembre de 1971, es decir que tenía 54 años recién cumplidos al momento de su desaparición.

La búsqueda de Rita se hace todos los días de 15 a 20 en distintos puntos de Mendoza.

Rita tiene Código Único de Identificación Laboral (CUIL) y Documento Nacional de Identidad (DNI) para extranjeros, es decir, que tiene residencia temporaria o permanente y permiso para trabajar en Argentina.

Según sus redes sociales -tiene al menos tres cuentas de Facebook- nació en Brasil, estudió en el colegio franciscano Santa Catarina de Florianópolis y después en una escuela técnica. Una vez instalada en Argentina, estudió hotelería y turismo en la Universidad Tecnológica Nacional.

Entre sus trabajos estables figura que fue vendedora en un conocido local de ropa deportiva y bikinis entre 2008 y 2011. También asegura que fue empleada de una empresa de bebidas gaseosas.

Las fotos de Rita en sus redes sociales muestran a una mujer atractiva, con mirada cautivante, cabello castaño y ondulado. Fotos en las que los vecinos del Zanjón de los Ciruelos no lograron reconocer rastros de la Rita actual que vivía bajo el puente de la calle Paso de los Andes.

En los posteos de hace más de una década se lee la vida de una persona joven llena de vida: amigos, salidas, asados. Hay comentarios de familiares de Brasil y amigos argentinos. La historia termina abruptamente en 2020. A partir de ahí, la vida de Rita es una incógnita.

Vivir en la calle

Los vecinos de la zona del Zanjón de los Ciruelos aseguraron que Rita no mostraba signos de consumo de drogas y la describieron como una mujer amable que salía todos los días a limpiar veredas con un escobillón y su mochila al hombro. Sí aseguraron que estaba muy delgada y que había estado enferma de neumonía.

Las buenas referencias de Rita, tenía un límite: su novio Juan Ramirez. Según algunos testigos, era usual ver al hombre de 35 años en grupos drogándose bajo el puente. Él no estaba el día de la creciente. Unas horas más tarde apareció en el zanjón, preguntó por Rita y se fue a buscar refugio a la casa de su madrastra.

Dos semanas después, Silvia Susana Rodríguez (74) fue estrangulada en la cama de su casa, en el barrio privado Cerro de la Capilla. Juan fue detenido e imputado por el asesinato de la mujer que le acogió en su hogar.

Romance, delitos y muerte

Según los registros policiales, Rita y Juan estaban juntos al menos desde 2023. En diciembre de ese año, los encontraron robando placas de bronce en el cementerio de la Ciudad de Mendoza. Un trabajador los descubrió, llamó al 911 y los detuvieron. Juan fue condenado a un mes de prisión y Rita no llegó a juicio porque los oficiales de justicia nunca pudieron encontrarla, ya estaba viviendo en la calle.

En enero del año siguiente, la policía volvió a detener a la pareja robando placas de bronce, esta vez en el cementerio de Godoy Cruz. El hombre fue condenado a cinco meses de prisión y Rita nunca pudo ser notificada por la Justicia.

El historial de Ramirez no se limita a robos. En su legajo figuran otros delitos. En 2015, fue condenado el homicidio de su hija de cinco meses. Mientras que la beba estaba bajo su cuidado sufrió un golpe en la cabeza que le generó hematomas y hemorragias internas en el cerebro. La niña murió en el hospital Notti. La Justicia determinó que se trató de un accidente por lo que el hombre fue condenado por homicidio culposo a la pena de 3 años de cárcel.

En 2024, su amigo Juan Pablo Salinas (28), falleció tras caer en el Zanjón de los Ciruelos. Ramírez fue el último que lo vio con vida, pero le mintió a la autoridades y lo condenaron por falso testimonio en un juicio abreviado.

La búsqueda de Rita

A casi un mes de la desaparición de Rita en el Zanjón de los Ciruelos, los bomberos del Cuartel Central de la Policía de Mendoza la siguen buscando todas las tardes. Entre las 15 y las 20 los bomberos recorren los canales de Las Heras, Guaymallén y Lavalle buscando a Rita.

Aunque ya no hay esperanzas de encontrarla con vida, los bomberos siguen buscando su cuerpo que por la violencia de la creciente de ese día -el agua bajó de la montaña con ramas, troncos, piedras de gran tamaño y barro- suponen que puede estar enterrada entre rocas y lodo.

Los operativos se extenderán hasta que la fiscal Claudia Ríos que está a cargo del caso de la orden de finalizar la búsqueda. A partir de ese momento la investigación continuará otro camino.