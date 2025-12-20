Avanza la remodelación de una rotonda estratégica del Parque San Martín

La remodelación de una rotonda estratégica de Parque San Martín avanza y esperan que esté habilitada en los próximos meses. Se trata de una obra enmarcada en un gran proyecto de Vialidad Mendoza que incluye el camino que une el parque, con Papagayos y El Challao .

Desde Vialidad Mendoza confirmaron que avanzan las obras en el intercambiador de calle San Francisco de Asís en el Parque General San Martín.

La remodelación de la rotonda incluye mejoras de drenaje, banquinas y señalización vial en el Parque General San Martín.

Tras aplicar el procedimiento de reclamado previsto y construir una nueva alcantarilla, el organismo provincial comenzó a pavimentar media rotonda de Las Churrasqueras.

Las tareas se están realizando en la rotonda de la calle San Francisco de Asís, ubicada en el Parque General San Martín, cuya obra es parte de la III etapa de la renovación del circuito Parque-Papayos-El Challao o Ruta 99 .

La colocación de la nueva carpeta asfáltica comenzó sobre la mitad este del intercambiador, alcanzando también un pequeño tramo de calle Ruiz Leal y, una vez finalizada, será habilitada al tránsito para avanzar sobre la reconstrucción de la mitad que da al oeste de la rotonda .

La palabra oficial

El titular de la Dirección Provincial de Vialidad, Osvaldo Romagnoli, recorrió la obra y explicó: “Todo este asfalto estaba muy deteriorado, por lo que se hizo el reclamado, un procedimiento con el que se trituró el viejo asfalto y se usó como base negra para la nueva carpeta, reciclándolo”.

“Luego se mejoró el ángulo de inclinación de la rotonda, se regó con una emulsión que es la base imprimada y ahora se está colocando la carpeta asfáltica nueva, en muy buenas condiciones, que va a dejar a estrenar toda la condición de este intercambiador”, agregó.

El funcionario detalló que una vez terminados los trabajos en la rotonda y el tramo intermedio hasta el Parque de los Pueblos Originarios, se renovará la carpeta asfáltica de esa rotonda y continuarán la obra por avenida del Libertador hasta la rotonda del barrio La Favorita.

“Con esta obra jerarquizamos prácticamente todo el circuito de Ruta 99, muy tradicional y popular, que se extiende desde este punto del Parque General San Martín y se integra con los de Papagayos y El Challao, cuya intervención y renovación finalizamos en 2024 y 2025”, cerró el funcionario.

osvaldo romagnoli vialidad provincial.JPG El titular de la Dirección Provincial de Vialidad, Osvaldo Romagnoli. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Desvíos de transporte

En los últimos días de noviembre, con el inicio de la reconstrucción de la III etapa del circuito que conecta el Parque General San Martín con el de Papagayos, el transporte público implementó un esquema de desvíos por un plazo aproximado de dos meses.

Las líneas afectadas son: 314, 317, 421, 422, 464, 465, 525, 531, 535, 730, 731 y 913. Todas se ajustan a un nuevo trazado temporal para garantizar la conectividad en una zona que concentra trabajos viales de gran magnitud.

La III etapa

La licitación de la II etapa del circuito que conecta el Parque General San Martín con el de Papagayos se abrió en agosto. El presupuesto total de la obra es de $3.091.000.000 y el pliego indica un plazo de ocho meses de ejecución.

Las tareas incluyen la renovación de la carpeta asfáltica de la que se conoce también como calle San Francisco de Asís, desde la rotonda de las churrasqueras hasta la de los Pueblos Originarios (ex-Parque Aborigen), incluyendo el reencarpetado de toda esa rotonda y continuando con la obra de asfalto por la Avenida del Libertador hacia el oeste, hasta la rotonda del barrio La Favorita.

El proyecto incluye además la realización de obras aluvionales y de drenaje, el mejoramiento de las banquinas, la demarcación vial y la señalización vertical, aportando así una refuncionalización de alto impacto urbano en una zona donde crecen año a año la oferta inmobiliaria y el tránsito diario de vehículos.