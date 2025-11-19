Desvíos de transporte por dos meses en el Parque: qué líneas se verán afectadas

Comienza la reconstrucción del circuito del Parque a Papagayos y habrá desvíos del transporte público por las obras

Los trabajos viales exigirán dos meses de desvíos y un uso parcial de la rotonda.

Con el inicio de la reconstrucción de la III Etapa del circuito que conecta el Parque General San Martín con el de Papagayos, el transporte público implementará un esquema de desvíos desde el 18 de noviembre y por un plazo aproximado de dos meses.

Las obras se desarrollan en el sector de la rotonda de San Francisco de Asís, punto clave para el tránsito hacia la Avenida del Libertador y el corredor vial del Parque de los Pueblos Originarios.

Las líneas afectadas serán: 314, 317, 421, 422, 464, 465, 525, 531, 535, 730, 731 y 913. Todas deberán ajustarse a un nuevo trazado temporal para garantizar la conectividad en una zona que concentrará trabajos viales de magnitud.

Líneas afectadas

314–317-421–422–464–465-525–531– 535-730–731-913

Zona–Control–Zona:

San Fco. de Asís, Parque Pueblo Aborigen, Av. del Libertador, Rotonda Mons. Orzali, recorrido habitual.

Cómo serán los desvíos El corte alcanzará media rotonda del sector este, donde se desarrollarán las tareas principales. En consecuencia, el lado oeste permanecerá habilitado con doble sentido de circulación, permitiendo la continuidad del flujo vehicular y el paso del transporte público.

El esquema dispuesto para las unidades establece el siguiente circuito: San Francisco de Asís → Parque Pueblo Aborigen → Av. del Libertador → Rotonda Mons. Orzali → recorrido habitual.