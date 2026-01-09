Encuesta: el conflicto en Venezuela divide a los argentinos y expone una nueva grieta política

Luego de que el Gobierno celebrara la captura de Nicolás Maduro por parte de Washington, una encuesta reveló que la postura oficial no logra despertar un respaldo mayoritario en la sociedad argentina . Según el último informe de la consultora Casa Tres, el 41% considera que la Argentina debería mantenerse al margen de la intervención norteamericana en Venezuela .

En contraposición, el 29% opina que el país debería apoyar la acción impulsada por Estados Unidos, un dato que refleja una marcada división de opiniones. “La Argentina está partida en dos”, sostuvo Mora Jozami, directora de la consultora, al analizar los resultados del relevamiento.

El estudio muestra que existe un amplio consenso respecto al carácter del gobierno venezolano: el 67% de los encuestados considera que Venezuela no es una democracia. Sin embargo, ese diagnóstico no se traduce automáticamente en apoyo a una intervención militar extranjera.

El posicionamiento de los argentinos con la situación de Venezuela.

Ante esa posibilidad, el 47% se manifestó en contra de la acción de la Casa Blanca, mientras que el 38% se mostró a favor. En tanto, un 19% sostuvo que es necesario respaldar la “liberación de Venezuela” sin alinearse con Estados Unidos, y solo un 6% opinó que la Argentina debería apoyar a Maduro.

Las diferencias se profundizan al analizar el comportamiento según el voto en las elecciones de 2023. Entre quienes eligieron a La Libertad Avanza, el 54% apoya la iniciativa de Donald Trump, mientras que en el electorado del PRO ese respaldo alcanza el 47%.

Por el contrario, entre quienes votaron al peronismo, el 56% prefiere que la Argentina se mantenga al margen del conflicto. Para los analistas, este patrón confirma que el tema venezolano se superpone con la grieta política interna entre libertarios y peronistas.

Neutralidad y desconfianza global

Otros estudios refuerzan esta tendencia. Un informe de Zuban Córdoba de abril del año pasado indicó que el 55,5% de los argentinos cree que el país debería mantenerse neutral ante la rivalidad entre Estados Unidos y China, mientras que el 63,2% considera que Washington es un factor que genera tensiones en el mundo.

En la misma línea, la consultora recordó que el 50,1% tiene una mirada positiva sobre la relación entre Javier Milei y Donald Trump, aunque la mayoría pide una política exterior pragmática: el 42,8% propone no priorizar ningún país y el 39,4% una buena relación con Estados Unidos, pero sin alineamientos rígidos.

El pueblo prefiere una posición neutral entre la pelea de EE.UU. y China.

Críticas al Gobierno y rechazo del peronismo

Desde el ámbito académico y consultor, también surgieron cuestionamientos. Gustavo Córdoba calificó la postura del Gobierno como “improvisada” y “apresurada”, y advirtió que la Argentina ya no es una prioridad para Trump. “La agenda norteamericana ha mutado”, subrayó.

En paralelo, el peronismo rechazó la intervención militar y la captura de Maduro a través de un comunicado conjunto de diputados y senadores, donde denunció una “violación grave y deliberada de la soberanía y del derecho internacional”.

Reacciones políticas y nuevo foco de tensión

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner también cuestionó duramente a la administración de Trump y sugirió que el verdadero objetivo es el control de las reservas petroleras venezolanas. “Se puede estar a favor o en contra de Maduro, pero se volvió a cruzar un límite”, escribió en X.

Mientras tanto, el arco político argentino quedó dividido: el presidente Javier Milei expresó su “apoyo total” a Washington, mientras que varios gobernadores peronistas y algunos radicales defendieron el derecho internacional. En contraste, mandatarios aliados al Gobierno respaldaron la intervención, profundizando un debate que vuelve a poner en evidencia las tensiones internas de la política exterior argentina.