Javier Milei tiene previsto visitar Mar del Plata y prepara su propio "Bristol Test"

El presidente Javier Milei prepara su desembarco en Mar del Plata a fines de enero, en el marco de una temporada de verano que, para el Gobierno, ya es “sumamente exitosa”

Si bien la agenda oficial e incluso el día específico están “en revisión”, fuentes oficiales indicaron a MDZ que está estipulado que el mandatario asista a la ciudad costera bonaerense días después de su exposición en el Foro de Davos, en Suiza.

El líder libertario disertará el jueves 22 de este mes. Previamente concurrirá a Córdoba el viernes 16, con motivo del Festival Jesús María. Se tratan de los dos viajes en el interior del país que había anunciado el propio Milei en los primeros días del año.

La llegada de Milei a “La Feliz” está previsto apenas llegue al país procedente de Europa, por lo se dará en el fin de semana del sábado 24 y domingo 25, a confirmar por Presidencia.

La intención del Jefe de Estado es sentir en primera persona cómo transcurre la temporada estival, en los días que históricamente son más fuertes para toda la Costa Atlántica. Serán los días “pico” del verano en materia de afluencia de turistas, por lo que Milei buscará capitalizar políticamente el momento para destacar una presunta recuperación de la economía, buscando citar ocupaciones hoteleras y otras estadísticas que favorezcan a su Gobierno.

Ya están trabajando en sus actividades los dirigentes de La Libertad Avanza, que buscan que el presidente tenga un contacto con distintos sectores productivos de la ciudad, en especial representados con el mercado turístico. No se prevé una incursión por el medio de las playas más famosas de Mar del Plata, pero sí alguna recorrida por alguna zona tradicional. Será una versión más acotada y moderada del “Bristol Test” que popularizó su secretario de Turismo, Daniel Scioli, en su pasado kirchnerista, pero tendrá una tónica similar y con la necesidad de mostrar cercanía con “la gente”.

Milei saludó a Fátima Flórez en el teatro, a pocas semanas de asumir como presidente. Milei saludó a Fátima Flórez en el teatro, a pocas semanas de asumir como presidente.

Los allegados a Milei no descartan que pueda presenciar la obra de teatro de su expareja Fátima Flórez, quien no pudo confirmar que el presidente concurra a su espectáculo “Fátima Universal”, pero reconoció que existe tal posibilidad.

El mandatario vio a la humorista en un céntrico complejo teatral el 30 de diciembre de 2023, en sus primeras semanas al frente del Gobierno. En esos tiempos, estaba de novio con la actriz, a quien abrazó y besó en pleno escenario en aquella ocasión.

Esa fue la primera visita de Milei a Mar del Plata desde que es presidente. Fue en otras tres oportunidades. Participó del Coloquio de IDEA realizado en octubre de 2024, donde disertó, y luego hizo lo propio el 4 de diciembre de 2024 con la inauguración de un supermercado.

Finalmente, en campaña el presidente asistió a la inauguración de la fábrica de Lamb Weston en octubre de 2025. Un mes después, Karina Milei encabezó una importante cumbre libertaria en un hotel marplatense, de cara a la estrategia bonaerense para el 2026 y con intenciones de rivalizar fuertemente ante Axel Kicillof en 2027.