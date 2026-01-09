La mayoría de los argentinos respalda el operativo de EE.UU. en Venezuela y el apoyo del Gobierno a Trump

Casi dos de cada tres argentinos apoyan el operativo militar que encabezó Donald Trump en Venezuela , que permitió la captura del presidente del régimen chavista, Nicolás Maduro .

Así se desprende de los resultados de la encuesta realizada por la consultora Opinaia, que relevó cuál es la opinión pública en torno a la incursión estadounidense en el país sudamericano y cuál es su impacto social en Argentina.

“La reciente captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, en una acción inédita en la política internacional contemporánea, reactivó el debate global en torno a la intervención extranjera, la soberanía y la democracia. Este suceso de alto impacto político y simbólico volvió a colocar a Venezuela y a Estados Unidos en el centro de la agenda pública”, expresaron en el informe, que accedió MDZ .

En el desglose de los datos recabados, el 66% de los consultados está de acuerdo con el avance militar en Venezuela, mientras que el 28% se mostró en contra. En ese sentido, el 64% considera como positiva la detención de Maduro, un 12% lo tildó como negativo y un 24% le resulta indiferente.

En el momento de evaluar el impacto para los venezolanos que participaron del informe, el consenso es aún mayor (72% una buena noticia; 8% mala; 20% no sabe).

En términos prospectivos, 41% cree que la situación político-económica de Venezuela va a mejorar, 23% que seguirá igual, 11% que va a empeorar y 25% lo desconoce. De esta manera, hay un menor nivel de adhesión sobre cómo se está encarando el proceso de transición que propone Trump.

A su vez, el 75% acuerda con que en Venezuela había una dictadura y que el gobierno de Maduro violaba los derechos humanos. Al mismo tiempo, 51% entiende que la acción de EE.UU. viola el derecho internacional y 67% cree que estuvo motivada principalmente por intereses económicos, como el petróleo, aunque 63% opina que la captura de Maduro puede abrir el camino a una democracia en Venezuela.

Finalmente, en cuanto al posicionamiento internacional de Argentina, se destaca el fuerte crecimiento del acuerdo con el alineamiento con Estados Unidos, que alcanza 57% de valoración positiva, 7 puntos más que en la medición anterior (34% negativa).

Pese al acompañamiento al posicionamiento de Milei, la encuesta muestra una mayor paridad cuándo se consulta cuáles alianzas debería hacer el país. Si bien existe una preferencia por una política exterior alineada con Estados Unidos y Europa, opción que concentra el 42% de las respuestas, en segundo lugar aparecen los países de América Latina, como Brasil y el Mercosur, con un 32%, lo que refleja también un peso relevante de la integración regional como eje deseable para la estrategia internacional de la Argentina.

En contraste, el alineamiento con potencias como Rusia o China reúne apenas el 9% de las opiniones, lo que evidencia un respaldo minoritario a ese rumbo geopolítico. Finalmente, el 18% respondió “no sabe”.