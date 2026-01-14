Estados Unidos suspendió el procesamiento de visas para 75 países: qué pasará con Argentina y cuándo entra en vigencia

Estados Unidos anunció una suspensión indefinida del procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países , medida que entrará en vigor el 21 de enero de 2025. La decisión afecta a varias naciones latinoamericanas, además de países de África, Asia y Medio Oriente.

El Departamento de Estado fundamenta la medida en la cláusula de "carga pública" de la ley migratoria estadounidense, argumentando que busca impedir el ingreso de extranjeros que potencialmente dependan de asistencia estatal. Según el vocero Tommy Pigott, se trata de "evitar el ingreso de extranjeros que dependan del sistema de bienestar" mientras se revisan los procedimientos de selección .

En cuanto a los países alcanzados por la medida, son:

Afganistán, Albania, Argelia, Antigua y Barbuda, Armenia, Azerbaiyán, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bielorrusia, Belice, Bután, Bosnia, Brasil, Birmania, Camboya, Camerún, Cabo Verde, Colombia, Costa de Marfil, Cuba, República Democrática del Congo, Dominica, Egipto, Eritrea, Etiopía, Fiji, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Haití, Irán, Irak, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Kuwait, Kirguistán, Laos, Líbano, Liberia, Libia, Macedonia del Norte, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, República del Congo, Ruanda, Rusia, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Tanzania, Tailandia, Togo, Túnez, Uganda, Uzbekistán y Yemen.

En el caso de Argentina , no está en la lista, por lo que la medida no afecta a las visas de inmigrante para los ciudadanos de nuestro país .

Criterios de evaluación endurecidos

Un memorando de noviembre de 2025 ya había anticipado el cambio, estableciendo factores más estrictos para evaluar solicitudes:

Edad y estado de salud

Dominio del inglés

Situación financiera

Antecedentes de asistencia social

Posible necesidad de atención médica prolongada

Según reportes, el nuevo enfoque podría negar visas a personas mayores, obesas o con historial de recepción de ayudas estatales.

Esta suspensión se enmarca en un endurecimiento general de la política migratoria que ya ha resultado en: