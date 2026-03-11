Día 12 de guerra: Irán fijó condiciones para terminar el conflicto en medio de la crisis energética

La guerra entre Estados Unidos , Israel e Irán entró este miércoles en su duodécimo día con nuevas señales de impacto global en el mercado energético y movimientos diplomáticos que buscan frenar la escalada.

Mientras Washington autorizó la liberación de millones de barriles de petróleo de su reserva estratégica , más de 30 países decidieron intervenir en el mercado energético mundial para contener el alza del precio del crudo. En paralelo, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, fijó condiciones para un eventual final del conflicto.

El presidente estadounidense, Donald Trump, autorizó al Departamento de Energía a liberar 172 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) , una medida destinada a frenar la suba del precio internacional del crudo provocada por la guerra.

El anuncio fue confirmado por el secretario de Energía, Chris Wright , quien explicó que la liberación comenzará la próxima semana.

Sin embargo, el funcionario aclaró que el proceso no será inmediato , ya que el petróleo podría tardar hasta 120 días en ser entregado , dependiendo de las tasas de descarga planificadas.

La Reserva Estratégica de Estados Unidos es el mayor stock de crudo de emergencia del mundo y suele utilizarse en situaciones de crisis energética o conflictos internacionales.

Más de 30 países liberan petróleo para frenar el precio del barril

Reservas mundiales de petróleo

La guerra también está generando un fuerte impacto en el mercado energético global.

Tras la suba del precio del petróleo, que llegó a superar los 92 dólares por barril, 32 países miembros de la Agencia Internacional de Energía (AIE) decidieron liberar 400 millones de barriles de crudo de sus reservas estratégicas.

El objetivo de la medida es aumentar gradualmente la oferta de petróleo en el mercado internacional y evitar que los precios continúen escalando.

El anuncio se produce además en un contexto especialmente sensible para el comercio energético mundial: por el estrecho de Ormuz circulan cerca de 20 millones de barriles de crudo por día, una de las rutas más importantes para el suministro global.

La liberación anunciada por la AIE equivale aproximadamente al 20% del consumo mundial de petróleo y supera ampliamente el volumen liberado en 2022 al inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, cuando se liberaron 182 millones de barriles en dos etapas.

Irán fija condiciones para terminar la guerra

En paralelo, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, planteó públicamente cuáles serían las condiciones para poner fin al conflicto.

Tras mantener conversaciones con el presidente ruso Vladimir Putin y con líderes de Pakistán, el mandatario iraní aseguró que la única forma de detener la guerra es que se reconozcan los derechos de su país y se compensen los daños provocados por el conflicto.

“Reconociendo los derechos legítimos de Irán, el pago de reparaciones y garantías firmes contra futuras agresiones”, escribió Pezeshkian en su cuenta oficial de X.

En el mismo mensaje sostuvo que Irán mantiene su compromiso con la estabilidad regional. “Al hablar con los líderes de Rusia y Pakistán reafirmé el compromiso de Irán con la paz en la región”, agregó.