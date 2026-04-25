Malvinas: expectativa oficial ante posible cambio de postura de Estados Unidos

El Gobierno sigue con atención un documento del Pentágono que sugiere un cambio de postura de Estados Unidos respecto a la soberanía de las Malvinas.

Expectativa y cautela en el Gobierno sobre Malvinas tras un posible cambio en la postura de Estados Unidos. Foto: Télam

El Gobierno nacional sigue con atención, aunque con cautela, la filtración de un documento interno del Pentágono que sugiere un eventual cambio en la postura de Estados Unidos sobre la disputa por las Islas Malvinas.

La información, difundida por Reuters, abrió un escenario de expectativa en el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno, que aún así insisten en la necesidad de sostener una estrategia diplomática firme.

En ese marco, fuentes oficiales remarcan que cualquier modificación en el posicionamiento de Washington sería positiva, pero subrayan que la Argentina mantiene su histórica postura basada en la negociación bilateral, tal como establece la resolución 2065 de la ONU.

Mirada prudente del Gobierno El presidente Javier Milei ya había anticipado una mirada prudente. Aseguró que su gestión impulsa el reclamo en todos los foros internacionales y destacó avances en la obtención de apoyos, aunque aclaró que la resolución del conflicto no depende exclusivamente del país.

Por su parte, el canciller Pablo Quirno reforzó el planteo soberano y cuestionó la ocupación británica, al tiempo que rechazó los argumentos vinculados a la autodeterminación de los habitantes de las islas. En la misma línea, desde el oficialismo remarcan que se trata de una disputa entre Estados.