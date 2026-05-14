Netflix: tiene pocos capítulos y es una de las series más comentadas

La serie corta de Netflix que todos terminan en una sola noche. El thriller francés que sorprendió con un asesinato y una herencia millonaria.

Nadie la esperaba y terminó entre lo más visto. “Sol negro” en Netflix nos da misterio, secretos familiares y tensión constante. Un novelón. La serie tiene pocos capítulos y una historia que cambia por completo desde el primer episodio. Cada escena deja nuevas dudas y el final... impactante.

Esta serie de Netflix: crimen, herencia y secretos oscuros La historia sigue a Alba, una joven madre que intenta escapar de un pasado difícil y empezar de nuevo. Todo parece mejorar cuando consigue trabajo en una granja de flores propiedad de Arnaud Lasserre, un empresario poderoso y respetado. Pero la tranquilidad dura poco.

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A la mañana siguiente, Alba despierta y encuentra a su jefe muerto. Desde ese instante, la policía la señala como principal sospechosa. La tensión aumenta porque todas las pruebas parecen apuntar contra ella y nadie confía en su versión.