Netflix: tiene pocos capítulos y es una de las series más comentadas
La serie corta de Netflix que todos terminan en una sola noche. El thriller francés que sorprendió con un asesinato y una herencia millonaria.
Nadie la esperaba y terminó entre lo más visto. “Sol negro” en Netflix nos da misterio, secretos familiares y tensión constante. Un novelón. La serie tiene pocos capítulos y una historia que cambia por completo desde el primer episodio. Cada escena deja nuevas dudas y el final... impactante.
Esta serie de Netflix: crimen, herencia y secretos oscuros
La historia sigue a Alba, una joven madre que intenta escapar de un pasado difícil y empezar de nuevo. Todo parece mejorar cuando consigue trabajo en una granja de flores propiedad de Arnaud Lasserre, un empresario poderoso y respetado. Pero la tranquilidad dura poco.
A la mañana siguiente, Alba despierta y encuentra a su jefe muerto. Desde ese instante, la policía la señala como principal sospechosa. La tensión aumenta porque todas las pruebas parecen apuntar contra ella y nadie confía en su versión.
El gran giro aparece cuando Alba descubre algo inesperado: Arnaud era su padre biológico. Esa revelación cambia toda la historia y la enfrenta a una familia llena de secretos, peleas internas y ambición por una herencia millonaria.