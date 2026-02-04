Oro líquido para tus plantas: el desecho de cocina que es el mejor abono natural

El agua que queda después de hervir huevos, si se usa con cuidado, puede ser un abono en minerales útiles al sustrato y mejorar el vigor de las plantas.

En muchas casas se repite la misma rutina: se apaga el fuego, se cuelan los huevos y el agua sobrante termina en la cañería. Ese gesto automático puede tener otra salida. Si el líquido no tiene sal ni condimentos, puede reutilizarse como un abono natural suave para macetas, canteros y huertas urbanas.

No es una receta milagrosa, pero puede aportar un “extra” interesante en momentos de brotación, crecimiento o antes de la floración, cuando las plantas piden más.

Lo que se libera durante la cocción La clave está en la cáscara. Al hervir, parte de sus componentes se desprenden y quedan disueltos en el agua. Iván Trugarden, divulgador especializado en cultivo sustentable, explica que allí suelen aparecer minerales relevantes como calcio, magnesio y potasio. El calcio contribuye a una estructura más firme en tallos y hojas, y suele asociarse a plantas menos frágiles. El magnesio participa en procesos vinculados al aprovechamiento de la luz, por eso se relaciona con un follaje más parejo. El potasio, en tanto, se asocia a mayor resistencia general y a un mejor desempeño en floración y fructificación, según el tipo de especie.

Estos abonos líquidos son muy potentes y reviven cualquier tipo de problemas en las plantas Shutterstock Más allá de los minerales, ese líquido puede llevar pequeñas trazas de otros micronutrientes y un contenido orgánico mínimo. En jardinería, ese detalle importa porque el sustrato no es “tierra” inerte: es un ambiente vivo. Cuando la microbiología del suelo está activa, mejora la disponibilidad de nutrientes y ayuda a que las raíces trabajen con más eficiencia. Por eso, en prácticas de jardinería sostenible, este aprovechamiento se valora como un modo simple de acompañar el equilibrio del sustrato sin depender siempre de insumos industriales.

Cómo aplicar el abono sin cometer errores El primer paso es básico: esperar a que el agua esté completamente fría. Si se usa caliente, puede afectar raíces finas, sobre todo en macetas pequeñas donde la temperatura se concentra. Segundo punto, decisivo: si tuvo sal, caldo, vinagre u otros agregados, no se recomienda usarla, porque el sodio y ciertos compuestos alteran el sustrato y pueden estresar a la mayoría de las plantas. Tercero: se aplica sobre la tierra, cerca de la base, evitando mojar hojas y flores. Para no excederse, una frecuencia razonable es una vez al mes, como complemento y no como sustituto del riego habitual.