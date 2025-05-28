Estas son las mejores plantas y flores para suelos arenosos

Los suelos arenosos suelen asociarse a más riego y menor fertilidad, pero también ofrecen ventajas. Con las plantas adecuadas es posible lograr jardines resistentes, con flores y de bajo mantenimiento durante todo el año. ¿Cómo hacerlo en un suelo arenoso con drenaje rápido?

Los suelos arenosos se caracterizan por su textura liviana y su excelente capacidad de drenaje . El agua atraviesa rápidamente sus partículas, lo que evita encharcamientos pero obliga a regar con mayor frecuencia, especialmente en verano. Esta condición puede convertirse en una dificultad para planta s que necesitan humedad constante.

Además, el drenaje acelerado provoca la pérdida de nutrientes, ya que el agua arrastra minerales esenciales fuera del alcance de las raíces. Por ese motivo, el manejo del riego y la elección de especies resultan claves para lograr un buen desarrollo vegetal.

Aunque suelen verse como problemáticos, los suelos arenosos también ofrecen beneficios. Se calientan más rápido en primavera y reducen el riesgo de enfermedades asociadas al exceso de humedad. Estas condiciones favorecen especialmente a planta s adaptadas a climas secos.

Con una correcta selección de especies, estos suelos pueden transformarse en aliados para jardines de bajo mantenimiento y con floraciones prolongadas.

Las plantas que mejor se adaptan

Entre las especies más recomendadas para suelos arenosos se destacan la gaillardia o flor de manta, conocida por su resistencia y colorido, y las equináceas, que toleran bien la sequía y atraen polinizadores. También sobresale la Salvia dorrii, una variedad del desierto que prospera con poca agua:

Otras opciones adecuadas son la hortensia de hoja de roble, la Yucca filamentosa (aguja de Adán), el Allium stipitatum y la Baileya multiradiata, una especie emparentada con la caléndula que se adapta a condiciones extremas.

Para mejorar el rendimiento del suelo arenoso, se recomienda incorporar materia orgánica, como compost, que ayuda a retener humedad y nutrientes. El uso de cobertura vegetal también reduce la evaporación y protege las raíces del calor intenso. El riego debe ser profundo pero espaciado, favoreciendo raíces más fuertes y resistentes a la sequía.

Salvia_dorrii_var_clokeyi_10

Plantas resistentes a la sequía ideales para suelos arenosos. En la imagen, Salvia dorr. Foto: Wikipedia.

Una oportunidad para replantear el paisaje

Elegir plantas adaptadas al suelo es una estrategia sostenible. Reduce el consumo de agua, minimiza el uso de fertilizantes y favorece jardines más estables frente a olas de calor y cambios climáticos.

Con planificación y especies correctas, los suelos arenosos dejan de ser un problema y se convierten en una oportunidad.

Lejos de limitar el diseño, estos suelos invitan a crear espacios naturales, rústicos y funcionales. El secreto está en comprender sus características y trabajar con ellas, no en contra.

• Yucca filamentosa

• Hortensia de hoja de roble

• Allium stipitatum

• Baileya multiradiata

Bloque 4 – Claves de cuidado

• Riego profundo y espaciado

• Aporte de compost

• Uso de mulch