Así fue la sesión más sensual de Rosalía para Calvin Klein

La artista española, Rosalía, interpretó las versiones Bold, Magnetic y Solar Elixir con looks impactantes. Mirá las fotos en la nota.

La Rosalía posó para la nueva línea de la fragancia Euphoria de Calvin Klein. El estilismo inicial fue un vestido negro ajustado con cuello halter, espalda completamente escotada y una tirita mínima que recorrió la cadera al mejor estilo tanga a la vista.

Ese detalle de la tanga insinuada como parte del diseño revivió una tendencia que parecía reservada a los archivos Y2K. En ella se vio actual, poderosa, e incluso sin nostalgia impostada. El corte ceñido del diseño le marcó la silueta, mientras que la espalda descubierta terminó de completar el look.

En otra de las fotos, la artista combinó un corpiño negro con un pantalón tiro alto de eco cuero al tono, logrando un conjunto monocromático que jugó con las texturas. El peinado estuvo recogido con un efecto wet como broche de oro del estilismo.

La tercera propuesta viró hacia un romanticismo más etéreo, aunque igual de jugado. Llevó un corpiño encorsetado nude y una falda larga al tono, translúcida con un tajo lateral. En esta foto, la paleta neutra equilibró el dramatismo de las otras tomas y mostró una faceta distinta de su identidad estética.

Cada una de las imágenes representó una de las tres versiones de la fragancia Euphoria: Bold, Magnetic y Solar Elixir. La construcción narrativa se basó en: tres perfumes, tres estados de ánimo, tres formas de habitar la sensualidad.