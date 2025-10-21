Limpieza: el truco casero viral par sacar toda la grasa del horno

Es posible quitar la suciedad acumulada con una limpieza profunda con vinagre, limón y bicarbonato de sodio.

El horno es uno de los lugares que más suciedad y grasa acumula. Lo cierto es que más allá de los productos químicos, se puede realizar una profunda limpieza de manera sencilla y muy económica. Solo hay que tener pocos ingredientes.

Limpieza del horno Para este trabajo solo se necesitará el vapor generado por una solución de limpieza salvadora. Al ser ácida y salina permitirá ablandar la suciedad y la grasa adherida facilitando luego su remoción.

Limpieza Cómo limpiar el horno correctamente Foto: Unsplash Limpieza. Cómo limpiar el horno correctamente Foto: Unsplash Con el vapor que se genera con la mezcla se podrá disolver la grasa y la suciedad que se incrustan. Luego con un paño hay que fregar todo el interior verán cómo la grasa se desprende con facilidad.

Finalmente la limpieza se termina con un trapo húmedo para retirar los residuos sueltos. Para el vidrio se puede pasar una pasta de bicarbonato de sodio y agua para que quede impecable.