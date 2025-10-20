Los trucos infalibles de limpieza que nadie revela y que son muy económicos

La limpieza puede ser más sencilla usando algunos ingredientes como bicarbonato de sodio, agua oxigenada, hielo y jabón, entre otros.

La limpieza del hogar puede ser una tarea más sencilla y económica usando ciertos productos o ingredientes que todos tienen en su casa. Es cuestión de saber cómo combinarlos para tener soluciones prácticas en caso de estar en problemas de suciedad.

Limpieza Un remedio casero para las manchas de sangre es el frío extremo. Se coloca la prenda en agua helada y se añade un hielo sobre la mancha hasta que se derrita sobre ella. Eso permitirá que la sangre desaparezca. Enjuagar y lavadora en la lavadora.

¿Remeras con manchas en las axilas? Probá este método simple y eficaz. Foto: Shutterstock El mejor truco de limpieza para terminar con las manchas amarillas. Foto: Shutterstock Otro tipo de manchas difíciles son las amarillas en las prendas. Mezclando algunos ingredientes es posible deshacerse de ella. Para eso se necesitarán 3 cucharadas grandes de bicarbonato de sodio, 1 cucharada pequeña de jabón líquido, 3 cucharadas de agua oxigenada y el jugo de medio limón.

Una vez que están todos los ingredientes integrados en una pasta se añade sobre la mancha amarilla cubriéndola por completo. Luego se enjuaga y se lleva a la lavadora. El resultado será sorprendente.

Por último, para que la lavadora esté siempre impecable se cortan dos rodajas de limón y se coloca encima pasta de dientes. Colocar en el interior del aparato y programar un ciclo de lavado corto con agua caliente. Quedará impecable por dentro y con un exquisito aroma.