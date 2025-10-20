Limpieza y ambientación: la solución aromática natural para el hogar

Es posible dejar los ambientes con un olor exquisito usando limón y canela. Además el cítrico es un aliado de la limpieza.

Los trucos caseros de limpieza y de ambientación vienen ganando lugar en el último tiempo. Se trata de alternativas económicas, pero además son naturales. En eso hay una técnica sencilla para inundar de un aroma exquisito el hogar.

Un gran método de limpieza y para aromatizar Un truco que se destaca por su bajo costo y por su versatilidad es la infusión de cáscaras de limón con canela. Esta combinación es simple y muy efectiva.

limon.jpg Un aliado de la limpieza que además sirve para aromatizar. Cuando se calienta el vapor que emana sirve como un potente neutralizador de olores intensos dejando una sensación de frescura en el ambiente. Para prepararlo se necesita poner en la cacerola dos ramas de canela con rodajas de limón y hervir. Dejarla tapada por unos minutos para que la fragancia se disemine en cada rincón del hogar.

El resultado de esto será un ambiente con un exquisito aroma libre de químicos y de aerosoles. Esta preparación es muy efectiva para usar después de cocinar para disipar los olores.

Un dato extra es que para que tenga un efecto prolongado se puede dejar enfriar y transferir a un atomizador para rociar superficies textiles que concentran malos olores.