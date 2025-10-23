Jardinería: los tres pasos para preparar una tierra nutritiva casera para las plantas
Los expertos en jardinería recomiendan un sustrato casero y natural que ayudará a mantener las plantas radiantes.
El mundo de la jardinería es muy amplio y se puede ayudar a las plantas a estar radiantes de manera muy económica. Es posible preparar una tierra que actúa como fertilizante natural en tres simples pasos y sin gastar dinero.
Jardinería: tierra preparada
Para asegurar plantas con vigor y producción alta la clave está en el sustrato que debe ser nutritivo para garantizar la permeabilidad del aire y del agua. Con una receta natural se puede preparar un fertilizante de alta eficacia.
Ingredientes
- Tierra de jardín
- Hojas secas recolectadas
- Cáscaras de huevo trituradas
- Cáscaras de plátano
- Agua de arroz
En primer lugar, se trituran todos los residuos orgánicos que se recomendaron anteriormente. Luego se mezclan de manera homogénea con la tierra del jardín.
El segundo paso es usar el agua de arroz, rica en almidón y vitamina B, para poder humedecer la mezcla. Este agua actúa como un potente activador aportando carbohidratos necesarios para la fermentación de los componentes. Mezclar bien hasta que se integren todos los componentes.
El último paso es colocar la preparación en un recipiente sellado herméticamente y se deja fermentar al menos medio mes. Durante ese periodo la materia orgánica se podrá descomponer liberándose así los nutrientes logrando una tierra fértil. Las plantas estarán vigorosas con esta preparación.