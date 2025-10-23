Jardinería: los tres pasos para preparar una tierra nutritiva casera para las plantas

Los expertos en jardinería recomiendan un sustrato casero y natural que ayudará a mantener las plantas radiantes.

Llena el sustrato de nutrientes con un poco de este abono casero Foto: Shutterstock

El mundo de la jardinería es muy amplio y se puede ayudar a las plantas a estar radiantes de manera muy económica. Es posible preparar una tierra que actúa como fertilizante natural en tres simples pasos y sin gastar dinero.

Jardinería: tierra preparada Para asegurar plantas con vigor y producción alta la clave está en el sustrato que debe ser nutritivo para garantizar la permeabilidad del aire y del agua. Con una receta natural se puede preparar un fertilizante de alta eficacia.

JARDÍN CÓMO HACER TU PROPIO SUSTRATO Foto: Hogarmanía Jardinería. La mejor tierra preparada. Foto: Hogarmanía Ingredientes

Tierra de jardín

Hojas secas recolectadas

Cáscaras de huevo trituradas

Cáscaras de plátano

Agua de arroz En primer lugar, se trituran todos los residuos orgánicos que se recomendaron anteriormente. Luego se mezclan de manera homogénea con la tierra del jardín.

El segundo paso es usar el agua de arroz, rica en almidón y vitamina B, para poder humedecer la mezcla. Este agua actúa como un potente activador aportando carbohidratos necesarios para la fermentación de los componentes. Mezclar bien hasta que se integren todos los componentes.