La planta ideal para terrazas y balcones: resistente, aromática y de bajo riego

Las terrazas ya no serán grises y aburridas, con esta planta pueden llenarse de colores y aromas a primavera.

Esta planta resulta ideal para los amantes de la jardinería que poseen terrazas o balcones. Foto: Archivo

La vida en departamento no tiene por qué ser un impedimento para tener un espacio verde y colorido en casa. Los amantes de la jardinería pueden elegir diferentes estilos de plantas para terrazas o balcones. Además, muchas especies no requieren demasiado cuidado, por lo que son perfectas para personas que viven solas o no pasan mucho tiempo en casa.

Lavanda: resistente y aromática Según expertos, la lavanda es la planta que reúne todos los requisitos: resistencia, belleza y aroma. Se puede disfrutar su fragancia en cada rincón del hogar. Esta planta necesita al menos seis horas de luz solar diaria, por lo que es ideal para balcones o terrazas soleadas. También crece bien en macetas con un diámetro de entre 30 y 40 centímetros.

En cuanto al riego, la lavanda tolera períodos de sequía. Solo requiere riego moderado durante la época de crecimiento, cuidando de no mojar las ramas y flores para evitar la aparición de hongos.

Además de su belleza y aroma, la lavanda atrae a polinizadores. Mariposas, abejas y colibríes se sentirán atraídos por sus flores, agregando más vida y movimiento a tu terraza o balcón.

Así puedes cuidar la planta de lavanda Foto: SHUTTERSTOCK La lavanda es la planta aromática por excelencia. Foto: SHUTTERSTOCK Opciones para terrazas sin sol Si tu balcón no recibe suficiente luz natural, la lavanda no será la mejor opción. En estos casos, se puede optar por plantas resistentes a la sombra, como: