La planta ideal para terrazas y balcones: resistente, aromática y de bajo riego
Las terrazas ya no serán grises y aburridas, con esta planta pueden llenarse de colores y aromas a primavera.
La vida en departamento no tiene por qué ser un impedimento para tener un espacio verde y colorido en casa. Los amantes de la jardinería pueden elegir diferentes estilos de plantas para terrazas o balcones. Además, muchas especies no requieren demasiado cuidado, por lo que son perfectas para personas que viven solas o no pasan mucho tiempo en casa.
Lavanda: resistente y aromática
Según expertos, la lavanda es la planta que reúne todos los requisitos: resistencia, belleza y aroma. Se puede disfrutar su fragancia en cada rincón del hogar. Esta planta necesita al menos seis horas de luz solar diaria, por lo que es ideal para balcones o terrazas soleadas. También crece bien en macetas con un diámetro de entre 30 y 40 centímetros.
En cuanto al riego, la lavanda tolera períodos de sequía. Solo requiere riego moderado durante la época de crecimiento, cuidando de no mojar las ramas y flores para evitar la aparición de hongos.
Además de su belleza y aroma, la lavanda atrae a polinizadores. Mariposas, abejas y colibríes se sentirán atraídos por sus flores, agregando más vida y movimiento a tu terraza o balcón.
Opciones para terrazas sin sol
Si tu balcón no recibe suficiente luz natural, la lavanda no será la mejor opción. En estos casos, se puede optar por plantas resistentes a la sombra, como:
- Helechos: aportan verde intenso y frescura.
- Hiedra: ideal para quienes quieren una planta trepadora que cubra paredes o barandas.
- Aspidistra o Espatifilo: resistentes y de bajo mantenimiento, perfectas para interiores o terrazas sin sol directo.
Con estas alternativas, cualquier terraza o balcón puede convertirse en un espacio verde lleno de vida, incluso si no se dispone de mucho tiempo para cuidados o luz solar directa.