Limpieza: el truco infalible para tener la cocina siempre brillante
Se puede preparar una solución de limpieza usando ingredientes como vinagre y bicarbonato de sodio.
La cocina es el espacio del hogar que más se ensucia por la cocción de los alimentos. La grasa, la suciedad incrustada y el mal olor son algunos de los problemas. Sin embargo, existe un truco de limpieza para dejarla impecable.
Trucos de limpieza
Es posible mantener el acero inoxidable reluciendo extendiendo su durabilidad con una preparación muy sencilla y económica. Con una fórmula mágica la limpieza será mucho más sencilla.
Para eso se necesitará un poco de jabón líquido, vinagre, bicarbonato de sodio y aromatizante para piso. Esos componentes no solo son potentes limpiadores sino que dejan un brillo y un acabado que protege las superficies de oxidación y desgaste.
Una vez que está lista la solución de limpieza se coloca sobre un paño de microfibra y se pasa por las superficies a limpiar. Finalmente se pasa un paño humedecido en agua tibia para retirar los restos.
En tanto, para las marcas de agua en los grifos y en la ducha se puede frotar medio limón para terminar con ese color blanco de la cal que ensucia todo.
Mientras que para desinfectar las tablas de la cocina se coloca sal gruesa y medio limón que actuará como un potente desinfectante y desodorizante natural para las tablas de madera.
En tanto, existe un ingenioso truco para limpiar el microondas. Se calienta una taza de agua con rodajas de limón durante tres minutos y eso permitirá abalandar la suciedad incrustada. Luego se termina de limpiar con un paño húmedo. Además de desengrasar quedará un exquisito aroma.