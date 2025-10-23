Limpieza: el truco infalible para tener la cocina siempre brillante

Se puede preparar una solución de limpieza usando ingredientes como vinagre y bicarbonato de sodio.

La cocina es el espacio del hogar que más se ensucia por la cocción de los alimentos. La grasa, la suciedad incrustada y el mal olor son algunos de los problemas. Sin embargo, existe un truco de limpieza para dejarla impecable.

Trucos de limpieza Es posible mantener el acero inoxidable reluciendo extendiendo su durabilidad con una preparación muy sencilla y económica. Con una fórmula mágica la limpieza será mucho más sencilla.

Para eso se necesitará un poco de jabón líquido, vinagre, bicarbonato de sodio y aromatizante para piso. Esos componentes no solo son potentes limpiadores sino que dejan un brillo y un acabado que protege las superficies de oxidación y desgaste.

Una vez que está lista la solución de limpieza se coloca sobre un paño de microfibra y se pasa por las superficies a limpiar. Finalmente se pasa un paño humedecido en agua tibia para retirar los restos.

El truco casero para limpiar tu cocina eléctrica (Shutterstock). Foto: Archivo El truco casero de limpieza para el acero de la cocina. (Shutterstock). Foto: Archivo En tanto, para las marcas de agua en los grifos y en la ducha se puede frotar medio limón para terminar con ese color blanco de la cal que ensucia todo.