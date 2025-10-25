Cómo limpiar y desinfectar el microondas con ingredientes caseros: un método fácil y eficaz

Calentar estos dos ingredientes dentro del microondas puede evitar la proliferación de bacterias y grasa acumulada en su interior.

La limpieza con elementos caseros es cada vez más común en los hogares. No solo nos evita un gasto en productos químicos, sino que también resulta, en muchos casos, igualmente eficiente y más fácil de aplicar. Desde el microondas hasta los pisos, estos métodos naturales están reemplazando a los productos comerciales.

Este es el caso de la mezcla de limón y vinagre para quitar grasa de distintas superficies. Afortunadamente, con un poco de estos dos elementos podemos limpiar y desinfectar al mismo tiempo.

Tanto el limón como el vinagre contienen propiedades desinfectantes gracias a su acidez. El ácido acético del vinagre y el ácido cítrico del limón son efectivos contra bacterias comunes que suelen acumularse en lugares donde se manipulan alimentos.

limon Tiene muchas propiedades para limpiar. Foto: Shutterstock El limón es ideal para limpiar el microondas. Fuente: Shutterstock. Cómo aplicar esta mezcla en el microondas En primer lugar, se debe llenar un recipiente apto para el microondas con una parte de agua, dos cucharadas de vinagre blanco y el jugo de medio limón. Luego, se calienta durante cinco minutos hasta que el vapor afloje la suciedad del interior.

Una vez finalizado este proceso y que el microondas se haya enfriado, se limpia con un paño húmedo o una esponja suave. Las paredes, el plato giratorio y el techo quedarán libres de grasa y con un aroma fresco. En caso de manchas persistentes, se puede aplicar bicarbonato de sodio disuelto en agua y frotar suavemente.