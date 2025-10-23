La comedia romántica de Netflix con Diego Peretti que está entre las más vistas

Netflix vuelve a poner en tendencia una de las comedias románticas más queridas del cine argentino: Sin hijos. Protagonizada por Diego Peretti y Maribel Verdú, la película escaló entre las más vistas de la plataforma y volvió a conquistar al público con su mezcla de humor, ternura y enredos amorosos.

Estrenada originalmente en 2015, la historia gira en torno a Gabriel (Peretti), un padre separado que vive plenamente dedicado a su hija Sofía. Su vida cambia cuando reencuentra a Vicky (Verdú), un viejo amor de la juventud, y surge la posibilidad de retomar la relación. Pero hay un problema: ella no quiere tener hijos. Desde ese momento, Gabriel se ve obligado a ocultar a su hija para mantener viva la relación, desatando una serie de situaciones absurdas y divertidas.

Sin-hijos-2-001 Diego Peretti y Maribel Verdú protagonizan una de las comedias románticas más queridas del cine argentino. Foto: Netflix El encanto del cine argentino en Netflix Dirigida por Ariel Winograd (Permitidos, El robo del siglo), la película combina el humor con una mirada tierna sobre la paternidad y las segundas oportunidades. La química entre Peretti y Verdú se puede ver en la pantalla y una década después de su estreno, esta combinación sigue funcionando.

Otras figuras que completan la trama: