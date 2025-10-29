Jardinería: prepara un enraizador casero con batata dulce y tus plantas se multiplicarán para siempre

Es posible preparar un enraizador natural para los esquejes en simples pasos para poder reproducir las plantas del jardín.

Con este método, los esquejes logran desarrollarse en condiciones controladas, aumentando las posibilidades de éxito Foto: Shutterstock

El mundo de la jardinería es muy amplio y para enraizar plantas no siempre hay que recurrir a los productos químicos. Se puede preparar un enraizador casero usando ingredientes económicos que todos tienen en su casa. Uno de ellos es la batata dulce.

Jardinería: paso a paso Con este enraizador lograrán encontrar una manera natural de reproducir y multiplicar las plantas del jardín. Se puede preparar un potente abono que ayudará a desarrollar raíces más fuertes y listas para el trasplante.

esqueje Jardinería. Una forma natural de reproducir las plantas. Para eso se necesitará cortar en trozo pequeños una batata dulce (camote), una taza de arroz y un litro de agua. Se mezcla todo en la licuadora y se procesa hasta obtener un líquido uniforme. No es necesario colar. Luego se transfiere el líquido a otro recipiente.

Cuando la solución esté lista se sumerge el tallo o el esqueje de la planta que se desea propagar directamente en el líquido enraizador casero. Luego de 30 días habrán raíces suficientes para plantar.

De esta manera se podrá reproducir las plantas sin gastar un solo centavo. También se pueden sumergir los esquejes en canela en polvo para obtener mejores resultados y más rápidos.