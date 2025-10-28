Jardinería: la flor que dejará un aroma celestial y terapéutico en el hogar

La gardenia es una planta que es ideal para decorar el hogar y para crear ambientes de armonía, según los expertos en jardinería.

Gardenia es una de las plantas que purifica el ambiente y refresca el hogar Foto: Shutterstock

Es posible fusionar la sofistificación y la pureza visual eligiendo unas flores que son ideales para embellecer los espacios interiores, según recomiendan los expertos en jardinería. Se trata de tener gardenias, una planta que tiene un blanco perfecto que es una joya natural.

Jardinería Los que se dedican al jardín señalan que esta planta tiene una fragancia que es descrita como celestial. Más allá de la belleza indiscutible de este ejemplar, las gardenias tienen propiedades y cualidades que la vuelven indispensable a la hora de decorar el hogar.

Las flores de las gardenias desprenden una fragancia floral y terapéutica porque armoniza y purifica los espacios. Por otra parte, es un símbolo de amor sincero, pureza y paz del alma por lo que le da un toque emotivo a la decoración.

Cuidados esenciales Para que las plantas florezcan y estén siempre desplegando su esplendor hay que tener en cuenta algunas necesidades específicas de la planta. Por un lado, necesita luz brillante, pero hay que evitar la luz solar directa porque puede quemar sus hojas.

1 gardenia wikipedia.jpg Jardinería. La planta con una exquisita fragancia. En cuanto al riego, el sustrato debe estar siempre húmedo. De todas maneras siempre hay que evitar el exceso de agua porque se pueden pudrir las raíces.