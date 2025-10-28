Jardinería: la flor que dejará un aroma celestial y terapéutico en el hogar
La gardenia es una planta que es ideal para decorar el hogar y para crear ambientes de armonía, según los expertos en jardinería.
Es posible fusionar la sofistificación y la pureza visual eligiendo unas flores que son ideales para embellecer los espacios interiores, según recomiendan los expertos en jardinería. Se trata de tener gardenias, una planta que tiene un blanco perfecto que es una joya natural.
Jardinería
Los que se dedican al jardín señalan que esta planta tiene una fragancia que es descrita como celestial. Más allá de la belleza indiscutible de este ejemplar, las gardenias tienen propiedades y cualidades que la vuelven indispensable a la hora de decorar el hogar.
Las flores de las gardenias desprenden una fragancia floral y terapéutica porque armoniza y purifica los espacios. Por otra parte, es un símbolo de amor sincero, pureza y paz del alma por lo que le da un toque emotivo a la decoración.
Cuidados esenciales
Para que las plantas florezcan y estén siempre desplegando su esplendor hay que tener en cuenta algunas necesidades específicas de la planta. Por un lado, necesita luz brillante, pero hay que evitar la luz solar directa porque puede quemar sus hojas.
En cuanto al riego, el sustrato debe estar siempre húmedo. De todas maneras siempre hay que evitar el exceso de agua porque se pueden pudrir las raíces.
La gardenia es una planta que prefiere ambientes templados y agradece la humedad ambiental, se recomienda que esté lejos de las corrientes de frío o calor extremo.
Se puede colocar una maceta con la planta en las áreas de descanso como el dormitorio o la sala de estar para maximizar sus beneficios.