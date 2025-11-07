¿Cuál es mejor teléfono? iPhone 17 Pro vs. Google Pixel 10 Pro

La batalla por el mejor teléfono premium de 2025 recién está comenzado. En esta oportunidad, se enfrentan dos pesos pesados de la industria: el iPhone 17 Pro de Apple frente el Pixel 10 Pro de Google .

Aunque a simple vista ambos equipos comparten varias similitudes, como sus pantallas de 6,3 pulgadas y biseles delgados, son muy diferentes entre sí. Desde MDZ Tecnología analizamos sus especificaciones más importantes, así como el rendimiento de la batería y las cámaras.

Ambos teléfonos se sienten premium en la mano, construidos en aluminio y vidrio y con certificación IP68. El iPhone 17 Pro lleva la delantera en el frontal con biseles más finos , aunque mantiene la "Isla Dinámica" en forma de píldora; el Google Pixel 10 Pro opta por un orificio de cámara simple.

El iPhone 17 Pro tiene biseles más delgados, pero el Google Pixel 10 Pro ofrece un pico de brillo superior.

Sus módulos de cámara traseros también son muy distintos. El de Apple es más grande, aunque la del Pixel 10 Pro le parecerá mejor a la mayoría.

En pantalla, la lucha es reñida. Ambos paneles OLED LTPO de 6.3 pulgadas (1-120Hz) son geniales. El Pixel alcanza 3300 nits de brillo máximo, superando los 3000 nits del iPhone 17 Pro . Sin embargo, el teléfono de Apple incluye un revestimiento antirreflectante que mejora la visibilidad en exteriores, lo que puede ser más útil que un brillo pico más alto.

iPhone 17 Pro Portada

Rendimiento: El A19 Pro de Apple saca ventaja

Aquí la diferencia es clara. El iPhone 17 Pro usa el chip Apple A19 Pro (3nm) y 12 GB de RAM. Google ha mejorado mucho con su Tensor G5 (también 3nm y fabricado por TSMC) y 16 GB de RAM.

Pese a la gran mejora de Google, el Apple A19 Pro es un chip notablemente más potente. ¿Se nota en el día a día? Probablemente no, pero sí en juegos realmente intensivos, donde el iPhone 17 Pro es la mejor opción.

Google Pixel 10 Pro El iPhone 17 Pro de Apple y el Google Pixel 10 Pro compiten por el trono del mejor teléfono compacto.

Batería y Cámaras: Las sorpresas de la comparativa

El Google Pixel 10 Pro tiene una batería más grande sobre el papel (4870 mAh vs. 4252 mAh del iPhone). Sin embargo, la optimización de Apple gana: el iPhone 17 Pro ofrece una duración de batería notablemente mejor. En carga, el iPhone también es más rápido, logrando el 100% en una hora y 20 minutos, 20 minutos menos que el Pixel (ninguno incluye cargador).

En cámaras, donde Google suele reinar, hay novedades. Ambos tienen sistemas triples (Principal, Ultra Gran Angular y Teleobjetivo Periscopio). Pero el iPhone 17 Pro lleva la delantera esta ocasión. Sus imágenes ofrecen un mejor equilibrio y son más realistas. Las fotos del Pixel suelen tener más contraste, pero a veces son demasiado oscuras. La grabación de video también es superior en el teléfono de Apple.

En el apartado de audio, ambos teléfonos ofrecen altavoces estéreo, pero los del Google Pixel 10 Pro son notablemente más potentes.

En conclusión, el iPhone 17 Pro de Apple se impone en esta comparativa. Ofrece una duración de batería notablemente superior, un procesador (A19 Pro) mucho más potente y, sorpresivamente, una cámara más equilibrada. El Google Pixel 10 Pro destaca por su brillo de pantalla y altavoces potentes.