Paso a paso para tener Gemini Pro gratis por un año y sacar el máximo provecho a la IA de Google
La empresa regala un año de uso gratuito para quienes cumplan con estos requisitos. Tienes tiempo hasta el 9 de diciembre de 2025 para pedir el beneficio.
Google premia a los estudiantes con un año gratis de Google AI Pro, que incluye Gemini 2.5 Pro, 2 TB de almacenamiento, cantidad ilimitada de chats, generación de cuestionarios para estudiar, Deep Research, resúmenes de audio y mucho más, solo llenado un formulario y siguiendo estos pasos.
¿Cómo obtener la IA de Google?
Podrán tener este beneficio los estudiantes universitarios de ciertas regiones que sean mayor de edad y que se incriban antes del 9 de diciembre de 2025. Explora este link para saber si tu ciudad cuenta con el descuento. Para demostrar que eres estudiante tienes que visitar Google One y verificar tu estado a través de SheerID.
¿Qué incluye la versión Pro?
Una de las ventajas de la versión Pro es que podrás subir un texto de hasta 1500 páginas y hacer preguntas que abarquen varios capítulos del texto para tener toda la información que necesitas de una vez. Además, puedes generar cuestionarios de práctica para exámenes o revisar tus tareas para mejorar su información o redacción.
A su vez, la app de Gemini Pro desbloquea casi todas las funciones de Deep Research, que explora y analiza varios sitios web en tiempo real, lo que te permite obtener la información necesaria para tus informes en cuestión de minutos. También te ayuda a estructurar tus documentos para que escribas como un profesional.
Esta membresía Pro de Gemini incluye otros servicios como Whisk y Flow que te permite usar imágenes como instrucciones para visualizar tus ideas y contar una historia o crear un video; NotebookLM con 5 veces más capacidad para crear resúmenes de audio y video, cuadernos y fuentes por cuaderno; y más.