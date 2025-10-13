Paso a paso para tener Gemini Pro gratis por un año y sacar el máximo provecho a la IA de Google

La empresa regala un año de uso gratuito para quienes cumplan con estos requisitos. Tienes tiempo hasta el 9 de diciembre de 2025 para pedir el beneficio.

Google premia a los estudiantes con un año gratis de Google AI Pro, que incluye Gemini 2.5 Pro, 2 TB de almacenamiento, cantidad ilimitada de chats, generación de cuestionarios para estudiar, Deep Research, resúmenes de audio y mucho más, solo llenado un formulario y siguiendo estos pasos.

¿Cómo obtener la IA de Google? Podrán tener este beneficio los estudiantes universitarios de ciertas regiones que sean mayor de edad y que se incriban antes del 9 de diciembre de 2025. Explora este link para saber si tu ciudad cuenta con el descuento. Para demostrar que eres estudiante tienes que visitar Google One y verificar tu estado a través de SheerID.

Nano-Banana-AI-Now-Available-in Nano Banana, la IA de Gemini también está disponible en la versión Pro. Archivo. ¿Qué incluye la versión Pro? Una de las ventajas de la versión Pro es que podrás subir un texto de hasta 1500 páginas y hacer preguntas que abarquen varios capítulos del texto para tener toda la información que necesitas de una vez. Además, puedes generar cuestionarios de práctica para exámenes o revisar tus tareas para mejorar su información o redacción.

A su vez, la app de Gemini Pro desbloquea casi todas las funciones de Deep Research, que explora y analiza varios sitios web en tiempo real, lo que te permite obtener la información necesaria para tus informes en cuestión de minutos. También te ayuda a estructurar tus documentos para que escribas como un profesional.