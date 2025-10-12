Las 3 carreras que creó la IA y que tienen un gran potencial para el futuro

Con la llegada de los chatbots hay una creciente demanda de estos puestos. Te contamos de qué tratan y dónde estudiar para recibir un título.

La inteligencia artificial dio vida a profesiones que se especializan en la interacción de chatbots con los humanos. Cada empresa busca que su chatbot mantenga una conversación natural y casi humana, pero que se mantenga dentro de lo ético y legal para evitar problemas. Para eso se necesitan de ciertos profesionales.

¿Qué puesto es demandado por las empresas de IA? Un puesto solicitado es el de diseñador de interacción de IA. Ellos se encargan de entrenar a la IA para que brinde las respuestas buscadas por el usuario, manteniendo un buen tono y el registro en sus respuestas. Las empresas buscan que sus chatbots sean amables y claros.

Otra profesión creada por la inteligencia artificial fue auditor de ética y sesgos de IA. Ellos buscan que los chatbots cumplan con los principios éticos y normativos, evitando decisiones o comentarios discriminatorios o alarmantes. En la actualidad, las consultas sobre diagnósticos médicos han crecido exponencialmente, por lo que es vital que la IA cuide sus formas al responder para no asustar al usuario.

Entrenadores de IA o Especialistas en Retroalimentación Humana también son buscados por empresas. Estos entrenan a la IA con ejemplos para que sus respuestas se adapten a cada consulta. Esto es fundamental para las industrias que requieren una IA entrenada con conocimiento experto y tenga en cuenta sus particularidades, como la medicina o el derecho.